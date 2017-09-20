Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Израиле украинец избил соотечественницу, приняв её за россиянку
Свекла оказалась суперфудом
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8Котопоезд из Японии
09:53 (мск), источник: 36on.ru

Вокруг Воронежа может появиться кольцевая дорога

Вчера, 19 сентября, в правительстве области прошло совещание по вопросу перспектив развития улично-дорожной сети Воронежа на 2018−2026 годы. На встрече чиновников речь шла о строительстве кольцевой дороги вокруг города.

Источник: РИА "Новости"

Участники совещания пришли к выводу, что сейчас городские улицы не справляются с пропуском автотранспорта, в часы-пик там постоянно образуются многокилометровые заторы. В будущем — когда будут построены новые кварталы — ситуация станет еще хуже.

Власти считают, что модернизировать старые дороги за счет увеличения количества полос малоэффективно и в некоторых местах технически невозможно из-за плотности застройки. Проблему пробок могут решить улицы-дублеры и кольцевая автодорога вокруг города, сообщают в пресс-службе правительства Воронежской области.

Алексей Гордеев поддержал такое решение городской проблемы и отметил, что основная задача сейчас — это сопоставить планы с возможными ресурсами, а также создать заделы по проектам.

— Нужно вместе с проектировщиками подумать, посмотреть возможности местных заводов, чтобы они могли бы перестроиться для строительства искусственных сооружений — двухуровневых развязок, мостов — и у нас бы был свой поставщик. Необходимо посмотреть мощности воронежских предприятий под будущие заказы, — отметил губернатор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Появились фото и подробности ДТП у «Динамо» в Воронеже: оба водителя в больнице
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации
«Нафтогаз» подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Спартак» полетел за индульгенцией: анонс матчей Кубка России ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а "Спартак" улетел в Краснодар на игру с "Кубанью" с пятичасовой задержкой из-за поломки самолета
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь