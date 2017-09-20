Вокруг Воронежа может появиться кольцевая дорога
Вчера, 19 сентября, в правительстве области прошло совещание по вопросу перспектив развития
Вчера, 19 сентября, в правительстве области прошло совещание по вопросу перспектив развития
Участники совещания пришли к выводу, что сейчас городские улицы не справляются с пропуском автотранспорта, в
Власти считают, что модернизировать старые дороги за счет увеличения количества полос малоэффективно и в некоторых местах технически невозможно
— Нужно вместе с проектировщиками подумать, посмотреть возможности местных заводов, чтобы они могли бы перестроиться для строительства искусственных сооружений — двухуровневых развязок, мостов — и у нас бы был свой поставщик. Необходимо посмотреть мощности воронежских предприятий под будущие заказы, — отметил губернатор.