Вокруг Воронежа может появиться кольцевая дорога

Источник: РИА "Новости"

Участники совещания пришли к выводу, что сейчас городские улицы не справляются с пропуском автотранспорта, в часы-пик там постоянно образуются многокилометровые заторы. В будущем — когда будут построены новые кварталы — ситуация станет еще хуже.

Власти считают, что модернизировать старые дороги за счет увеличения количества полос малоэффективно и в некоторых местах технически невозможно из-за плотности застройки. Проблему пробок могут решить улицы-дублеры и кольцевая автодорога вокруг города, сообщают в пресс-службе правительства Воронежской области.

Алексей Гордеев поддержал такое решение городской проблемы и отметил, что основная задача сейчас — это сопоставить планы с возможными ресурсами, а также создать заделы по проектам.