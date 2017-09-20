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09:28 (мск), источник: БЕЛТА

Норматив обязательной продажи валютной выручки с 1 октября снижается до 10%

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норматив обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования — резидентов снижается с 1 октября 2017 года с 20% до 10%. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

ЦБ: $ 58.0993   +0.48 € 69.6785   +0.93 ММВБ: $ 58.1375   +0.01 € 69.7875   +0.07
Источник: БЕЛТА

Соответствующая норма закреплена постановлением правления Национального банка от 6 сентября 2017 года № 368−1 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2006 г. № 129».

Данное решение принято Нацбанком в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Очередное снижение норматива обязательной продажи выручки в иностранной валюте будет способствовать развитию экспортного потенциала субъектов хозяйствования Беларуси и станет последовательным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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