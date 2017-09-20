Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия объявила байкот Литве в ООН
Топ самых странных эпидемий
Сати Казанова готовится стать мамой
«Этот шпион – Путин»: актер Морган Фриман «заговоре РФ»
В Москве совершили покушение на бизнес-партнера Сечиной
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Анна Калашникова сфотографировалась на пляже без купальника – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
10:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Почти четверть выданных ДВ-гектаров — в Хабаровском крае

По программе получено более 29 тыс участков земли на Дальнем Востоке.

Источник: Reuters

Более половины «Дальневосточных гектаров» выдано в Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине. На участие в программе подписано уже более 29 тыс договоров, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Минвостокразвития.

В Хабаровском крае договоры безвозмездного пользования земельными участками заключили уже более 6,6 тыс человек. На втором месте по выдаче «дальневосточных гектаров» Приморский край — здесь оформлено 5,6 тыс договоров, на третьем — Сахалин с показателем в 5 тыс.

По словам заместителя генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Дениса Кузина, в настоящее время подано почти 101,6 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара», из них более 15,5 тыс приходятся на Хабаровский край. По этому показателю лидирует Приморье — около 40 тыс заявок, за ним следует Якутия — 18,5 тыс.

Напомним, В по итогам третьего Восточного экономического форума определено 8 пунктов, которые изменятся в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар». Подробно о том, что будет сделано, ранее рассказывало ИА «Хабаровский край сегодня».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Комфортная городская среда» даёт мультипликативный эффект - Вячеслав Шпорт
«Глаза» и «уши» всей армии - главное о Су-57
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Задержаны подозреваемые в поджоге машин у офиса адвоката Учителя
В правительственных зданиях Каталонии начались обыски
СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Спорт
«Спартак» полетел за индульгенцией: анонс матчей Кубка России ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а "Спартак" улетел в Краснодар на игру с "Кубанью" с пятичасовой задержкой из-за поломки самолета
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым Спустя месяц после выхода первого выпуска шоу «Пусть говорят» телеведущий дал откровенное интервью
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь