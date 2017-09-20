Почти четверть выданных ДВ-гектаров — в Хабаровском крае

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Более половины «Дальневосточных гектаров» выдано в Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине. На участие в программе подписано уже более 29 тыс договоров, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Минвостокразвития.

В Хабаровском крае договоры безвозмездного пользования земельными участками заключили уже более 6,6 тыс человек. На втором месте по выдаче «дальневосточных гектаров» Приморский край — здесь оформлено 5,6 тыс договоров, на третьем — Сахалин с показателем в 5 тыс.

По словам заместителя генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Дениса Кузина, в настоящее время подано почти 101,6 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара», из них более 15,5 тыс приходятся на Хабаровский край. По этому показателю лидирует Приморье — около 40 тыс заявок, за ним следует Якутия — 18,5 тыс.