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09:52 (мск), источник: Nur.kz

Келимбетов: Территория ЭКСПО станет криптодолиной

На презентации МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ Кайрат Келибетов рассказал о планах нового центра, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

Управляющий международным финансовым центром Кайрат Келимбетов сообщил, что в будущем территория EXPO станет криптодолиной.

Мы предполагаем, что вся территория EXPO станет своего рода криптодолиной. Ведь во всем мире сейчас большой интерес к криптовалюте
Кайрат Келимбетов

«На территории EXPO будет сформирован соответствующий финансовый центр “Астана”, который создаст в своем роде новое ДНК экономики Казахстана, которая, наверное, станет надежной платформой той модернизации, о которой говорит нам глава государства», — выразил мнение Кайрат Келимбетов.

Он отметил, что в декабре состоится официальная презентация международного финансового центра «Астана».

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