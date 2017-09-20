Келимбетов: Территория ЭКСПО станет криптодолиной
На презентации МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ Кайрат Келибетов рассказал о планах нового центра, сообщает Tengrinews.kz.
На презентации МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ Кайрат Келибетов рассказал о планах нового центра, сообщает Tengrinews.kz.
Управляющий международным финансовым центром Кайрат Келимбетов сообщил, что в будущем территория EXPO станет криптодолиной.
Мы предполагаем, что вся территория EXPO станет своего рода криптодолиной. Ведь во всем мире сейчас большой интерес к криптовалюте
«На территории EXPO будет сформирован соответствующий финансовый центр “Астана”, который создаст в своем роде новое ДНК экономики Казахстана, которая, наверное, станет надежной платформой той модернизации, о которой говорит нам глава государства», — выразил мнение Кайрат Келимбетов.
Он отметил, что в декабре состоится официальная презентация международного финансового центра «Астана».