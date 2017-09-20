Кайрат Келимбетов ответил на вопрос об офшорах
Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов ответил на вопрос журналистов об офшорах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов ответил на вопрос журналистов об офшорах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Бытует мнение, что международный финансовый центр “Астана” будет с элементами офшорной зоны. Так ли это?», — задали вопрос главе МФЦА.
«Что касается офшора, то у этого слова есть такая, в некоторых кругах экспертов, негативная коннотация. Есть разные типы офшоров. Лондонский Сити был первым мировым офшором. То есть это то направление, где международные площадки в целом взаимодействуют друг с другом. Больше нам нравиться слово мидшор», — ответил Кайрат Келимбетов.
Глава МФЦА рассказал, каких принципов в работе будет придерживаться финансовый центр «Астана».
«Казахстан поддерживает такую инициативу, как ФАТФ, то есть это по борьбе с отмыванием денег, борьбе с терроризмом. И FATCA — это взаимодействие с американским правительством для борьбы по уходу от налогов. Это АЙОСКА — международная организация, которая поддерживает все регуляторные ведомства. Мы будем придерживаться позиции, наверное, Сингапура, который говорит о том, что очень строгий регуляторный режим — это гораздо лучше, чем некие офшорные схемы, которые быстро появляются и быстро исчезают», — выразил мнение Кайрат Келимбетов.
Отметим, МФЦА был создан по инициативе Президента Казахстана и является частью Плана Нации «100 конкретных шагов». Статус финансового центра законодательно закреплен в Конституции РК. Впервые, в рамках МФЦА будет функционировать специальная юрисдикция с собственным правом, основанном на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров (Лондон,