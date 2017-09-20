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09:48 (мск), источник: Tengrinews

Кайрат Келимбетов ответил на вопрос об офшорах

Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов ответил на вопрос журналистов об офшорах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Бытует мнение, что международный финансовый центр “Астана” будет с элементами офшорной зоны. Так ли это?», — задали вопрос главе МФЦА.

«Что касается офшора, то у этого слова есть такая, в некоторых кругах экспертов, негативная коннотация. Есть разные типы офшоров. Лондонский Сити был первым мировым офшором. То есть это то направление, где международные площадки в целом взаимодействуют друг с другом. Больше нам нравиться слово мидшор», — ответил Кайрат Келимбетов.

Глава МФЦА рассказал, каких принципов в работе будет придерживаться финансовый центр «Астана».

«Казахстан поддерживает такую инициативу, как ФАТФ, то есть это по борьбе с отмыванием денег, борьбе с терроризмом. И FATCA — это взаимодействие с американским правительством для борьбы по уходу от налогов. Это АЙОСКА — международная организация, которая поддерживает все регуляторные ведомства. Мы будем придерживаться позиции, наверное, Сингапура, который говорит о том, что очень строгий регуляторный режим — это гораздо лучше, чем некие офшорные схемы, которые быстро появляются и быстро исчезают», — выразил мнение Кайрат Келимбетов.

Отметим, МФЦА был создан по инициативе Президента Казахстана и является частью Плана Нации «100 конкретных шагов». Статус финансового центра законодательно закреплен в Конституции РК. Впервые, в рамках МФЦА будет функционировать специальная юрисдикция с собственным правом, основанном на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубаи). На базе финансового центра будет создана новая высокотехнологичная биржевая инфраструктура, соответствующая лучшим мировым стандартам. Планируется, что биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации компаний АО «ФНБ Самрук-Казына».

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