В ФАС не ожидают обвала цен на связь в Крыму после отмены роуминга

Как он объяснил, тарифы после отмены роуминга будет устанавливаться соответствующими компаниями в Крыму. «Не нужно просто текущий российский тариф увеличивать из-за роуминговой составляющей. Как только мы ее ликвидируем, цена должна упасть», — сказал Артемьев в интервью газете «Коммерсант».

«Мы постараемся, когда она (цена — ред.) упадет, не дать крымским компаниям повысить его на ту же величину. Мы говорим: давайте уберем роуминговую составляющую и снизим тариф на ее размер. Мы готовы вам даже компенсировать немножко, чтобы вы не очень много потеряли. На самом деле сильного обвала тарифов не будет, он и так там (выше на — ред.) 3−4%. Хорошо, компенсируем 2%, еще 2% останется — по-братски. Но забудьте про роуминг внутри России. И — следующий этап — внутри Таможенного союза», — объяснил глава ФАС.