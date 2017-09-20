Волгоградский ж/д вокзал первый начал работать в автоматическом режиме

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, до этого дежурный персонал получал информацию о движении поездов и их прибытии на вокзал по телефону и вручную запускал аудиообъявления и информацию на табло. «Полная автоматизация позволит сократить скорость оповещения пассажиров минимум в два раза. Кроме того, она поможет свести количество ошибок к нулю, человеческий фактор будет практически устранен», — подчеркнули в ПривЖД.