Волгоградский ж/д вокзал первый начал работать в автоматическом режиме
Электронные табло и голосовые объявления теперь работают в автоматическом режиме и получают информацию из единого диспетчерского центра на железнодорожном вокзале в Волгограде.
Электронные табло и голосовые объявления теперь работают в автоматическом режиме и получают информацию из единого диспетчерского центра на железнодорожном вокзале в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, до этого дежурный персонал получал информацию о движении поездов и их прибытии на вокзал по телефону и вручную запускал аудиообъявления и информацию на табло. «Полная автоматизация позволит сократить скорость оповещения пассажиров минимум в два раза. Кроме того, она поможет свести количество ошибок к нулю, человеческий фактор будет практически устранен», — подчеркнули в ПривЖД.
Голосовые объявления теперь составляются программой из заранее записанных диктором фраз. Дежурный диктор только контролирует работу программы и озвучивает информацию по нештатным ситуациям.
«Волгоград-1″ — это первый вокзал на Приволжской магистрали, который начал работать в полностью автоматическом режиме», — заявили в ПривЖД.