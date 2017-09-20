Минфин рассказал о сроках возврата Украиной долга в три миллиарда долларов

«До апелляции на возврат средств мы не рассчитываем, хотя рассчитываем на исполнение Украиной другого обещания этого суда о компенсации части судебных издержек, понесенных Россией, до завтрашнего числа», — заявил он.

Комментируя размещение министерством финансов Украины международных облигаций на три миллиарда долларов, Вышковский отметил, что Киев «формально находится в состоянии дефолта», а эти евробонды интересны только инвесторам, преследующим спекулятивные стратегии.

18 сентября Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375 процента.

В марте Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины в три миллиарда долларов перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В мае Москва потребовала от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по обязательствам. Украина подала апелляцию, слушания по которой пройдут в январе 2018 года. До этого времени решение Высокого суда приостановлено.