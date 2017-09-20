Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации через Фонд консолидации

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Центробанк готовится ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. По данным издания, регулятор объявит о санации Бинбанка в четверг. Газета отметила, что это станет вторым проектом Фонда консолидации банковского сектора после санации банка «Открытие», о которой было объявлено в конце августа.