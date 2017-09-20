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10:15 (мск), источник: Интерфакс

Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации через Фонд консолидации

В Центробанке пообещали в ближайшее время принять решение по этому вопросу.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

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«Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — отметил Банк России.

Основным собственником Бинбанка является Микаил Шишханов.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Центробанк готовится ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. По данным издания, регулятор объявит о санации Бинбанка в четверг. Газета отметила, что это станет вторым проектом Фонда консолидации банковского сектора после санации банка «Открытие», о которой было объявлено в конце августа.

Бинбанк — московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12-е место в общероссийском рейтинге.

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