Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации через Фонд консолидации
В Центробанке пообещали в ближайшее время принять решение по этому вопросу.
В Центробанке пообещали в ближайшее время принять решение по этому вопросу.
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили журналистам в
«Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — отметил Банк России.
Основным собственником Бинбанка является Микаил Шишханов.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Центробанк готовится ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. По данным издания, регулятор объявит о санации Бинбанка в четверг. Газета отметила, что это станет вторым проектом Фонда консолидации банковского сектора после санации банка «Открытие», о которой было объявлено в конце августа.
Бинбанк — московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12-е место в общероссийском рейтинге.