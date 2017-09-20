В Уфе дорожные строители купили ультразвуковую «лыжу» для ровной укладки асфальта

На днях «Башкиравтодор» и «Автодорстрой» приобрели систему нивелирования для асфальтоукладчиков. Это так называемая ультразвуковая «лыжа», пояснили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Применение системы гарантирует ровность верхнего слоя. покрытия. Ультразвуковая «лыжа» работает от любой поверхности, в том числе зеркальной — в дождь.
Ранее сообщалось о появлении на дорожных стройках Уфы агрегата, для сушки дорожного полотна, который используется после дождей и после ночных заморозков.
В Уфе продолжается реализация масштабного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в ходе которого будет отремонтировано 30 улиц.