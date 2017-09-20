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10:25 (мск), источник: Интерфакс

«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — «Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний подали в сформированный при Постоянной палате Третейского суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных потерей активов группы в Крыму, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

По ее данным, убытки группы «Нафтогаз» от потери крымских активов оцениваются экспертами примерно в $5 млрд, а вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

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Пресс-служба напоминает, что в октябре 2016 года «Нафтогаз» и его «дочки» инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

Как сообщалось ранее, 15 февраля 2016 года России было вручено официальное уведомление НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Чорноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДК «Ликво», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций.

Арбитражное производство началось 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

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