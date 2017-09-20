«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму

По ее данным, убытки группы «Нафтогаз» от потери крымских активов оцениваются экспертами примерно в $5 млрд, а вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

Пресс-служба напоминает, что в октябре 2016 года «Нафтогаз» и его «дочки» инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

Как сообщалось ранее, 15 февраля 2016 года России было вручено официальное уведомление НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Чорноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДК «Ликво», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций.