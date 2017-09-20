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10:34 (мск), источник: Informburo.kz

Дольщики «Азбуки жилья» штурмом взяли Генпрокуратуру в Астане

Разгневанные граждане требуют опротестовать решение городского суда. Не все согласны с тем, чтобы жильё достраивала компания «Орда Инжиниринг».

Около 40 обманутых дольщиков «Азбуки жилья» с разных городов прорвались в здание Генеральной прокуратуры в Астане. Люди требовали встречи с генпрокурором и отказывались говорить с кем-либо другим, потому что ни к какому результату, по их словам, такие разговоры не приводят.

«Было решение суда. “Орда Инжиниринг” должна была строить. Мы теперь требуем, чтобы был контроль за активами, которые они взяли на достройку. На сегодняшний день картина не ясна, сколько активов продано. Приговор суда о передаче имущества потерпевшим был вынесен с нарушениями, их до сих пор с 16 мая не устранили. Все родственники Тайжанова (главы “Азбуки жилья”. — Авт.) ушли от ответственности», — говорит председатель ЖСК «Айсанам DeLuxe Успех» Мурат Касенов.

Генпрокурора Жакыпа Асанова не было на месте, к дольщикам вышел его заместитель Андрей Лукин.

«Поставленные вами вопросы понятны и известны. Со стороны Генпрокуратуры принимаются максимальные меры. Предлагаю цивилизованный диалог. На все вопросы мы готовы дать исчерпывающий ответ. У нас есть согласительная комиссия под руководством акима Астаны, все эти вопросы рассматриваются на уровне городской исполнительной власти столицы. Завтра в 9.00 предлагаю встретится на площадке акимата с Асетом Исекешевым, представителями прокуратуры, ДВД. Все вы будете выслушаны и будут приняты конкретные решения», — обратился к собравшимся Лукин.

В ноябре 2016 года руководителям группы компаний «Азбука жилья» огласили приговор. На скамье подсудимых были 10 человек, которых обвиняли в хищении денег в особо крупном размере.

Для завершения строительства семи из девяти жилых комплексов «Азбуки жилья» в Астане привлечена управляющая компания «Орда Инжиниринг». Она должна построить с нуля и достроить объекты «Жетi жол», «Гарант», «Комсомольский», «Садовые кварталы», «Комфорт», «Айсанам DeLuxe», «Династия».

Учредитель ТОО «Азбука жилья» Ерканат Тайжанов, который обвиняется в хищении 40 млдр тенге, находится под домашним арестом в Австрии. Генеральная прокуратура Казахстана до сих пор пытается экстрадировать его на родину.

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