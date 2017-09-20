В Самарской области запланированы к вводу в эксплуатацию ещё 8 многоквартирных домов, что позволит решить проблему более тысячи дольщиков

Главный вопрос: «Кто будет достраивать проблемные дома?» — в Самарской области сегодня решается на всех уровнях. Создаются межведомственные группы, защищающие интересы обманутых дольщиков. Если говорить в цифрах, то на данный момент в перечне проблемных — 42 объекта незавершенного строительства. На 30 из них привлечен новый застройщик, по оставшимся — идет поиск инвесторов. Количество пострадавших, в прошлом, дольщиков сокращается.
В регионе принята нормативно-правовая база по оказанию всесторонней поддержки участникам долевого строительства.
Сегодня на комитете в Губернской Думе парламентарии поддержали создание рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию по каждой проблемной стройке. Ведь чаще всего люди, отдавшие деньги, хотят получить квадратные метры, а не свои вклады, пострадавшие от инфляции.
По темпам завершения строительства — данные таковы: в 2016 году точка поставлена в судьбе 7 проблемных объектов. В нынешнем году запланированы к вводу в эксплуатацию ещё 8 многоквартирных домов, что позволит удовлетворить права более тысячи дольщиков. Стоит отметить, что за последние пять лет в регионе не появилось ни одного нового проблемного объекта.