ФАС предлагает запретить госбанкам покупку других банковских активов

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе на форуме в Сочи Кашеваров поддержал предложение ввести запрет для госбанков покупать другие банковские активы.

Кашеваров рассказал, что примерно два года назад ФАС уже направляла в ЦБ предложения по ограничению доли государства в банковском секторе. «И объективно. Мы столкнулись с тем, что калькуляция этой доли мало администрируема. Считать долю государства в банковской системе — непростая история при той отчетности, которая сейчас существует», — рассказал замглавы ФАС.

«Поэтому я и сказал — если ограничивать долю, то администрируется как раз легко запрет на приобретение банковских активов тем банкам, которые имеют долю в своем капитале свыше 50%, так называемые госбанки. Это более эффективный путь, и если это решение будет принято, то здесь никаких сложностей не будет», — отменил Кашеваров, посетовав, что доля государства в секторе нарастает, в том числе после отзыва лицензий у кредитных организаций. «Этот процесс хотя бы нужно останавливать на уровне M&A, слияний и приобретений», добавил он.