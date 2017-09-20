Хабаровские чиновники не разрешили возводить «Грани» вблизи храма

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Администрация дальневосточной столицы отказала в выдаче разрешения застройщику на возведение жилого комплекса «Грани». Каскад многоэтажек «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» планировало создать на переулке Тургенева недалеко от Спасо-Преображенского кафедрального собора.

«Управление по охране культурного наследия считает невозможным строительство на этом участке никаких объектов. Аргументируют это тем, что есть 490-е постановление правительства, в котором этот земельный участок входит в зону охраняемого городского ландшафта, на котором якобы запрещено строительство. Хотя запрета в постановлении нет, есть только определённые ограничения строительства и требования не закрывать видовые точки восприятия городских панорам. Эти условия мы соблюли, поэтому удивлены, что нам не выдали разрешение на строительство. Сейчас оспариваем это в суде», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор компании «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» Константин Юрченко.

Начать возведение «Граней» застройщик планировал ещё в феврале этого года. С зимы на своём участке начал подготавливать площадку: снёс четыре барака, по выданному разрешению спилил деревья. Завёз вагончики и бытовки для рабочих, сделал площадки и дороги.

Шумиху вокруг будущей стройки в августе этого года подняла Хабаровская епархия. Священнослужители на своём сайте разместили информацию о том, что не хотят видеть рядом с кафедральным собором многоэтажку. По их мнению, подобный объект нанесёт непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности региона — храм и площадь Славы.

«Как сообщают юристы нашей компании, управление по охране культурного наследия в суде регулярно сводит все свои доводы к тому, что рядом есть храм, который нужно охранять. А он не является памятником, объектом культурного наследия», — отметил Константин Юрченко.

Свою оценку решению городской администрации сейчас даёт краевая прокуратура. Заседание суда состоится уже 5 октября. По словам директора строительной компании, ни правоохранители, ни суд свои позиции пока не озвучили и заслушивают только представителей управления государственной охраны объектов культурного наследия Хабаровского края. Застройщику уже удалось доказать, что на участке нет и не было ценного озеленения.