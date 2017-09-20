Хабаровские чиновники не разрешили возводить «Грани» вблизи храма
Сейчас застройщик, которого невзлюбила епархия, оспаривает решение властей в суде.
Сейчас застройщик, которого невзлюбила епархия, оспаривает решение властей в суде.
Администрация дальневосточной столицы отказала в выдаче разрешения застройщику на возведение жилого комплекса «Грани». Каскад многоэтажек «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» планировало создать на переулке Тургенева недалеко от
«Управление по охране культурного наследия считает невозможным строительство на этом участке никаких объектов. Аргументируют это тем, что есть 490-е постановление правительства, в котором этот земельный участок входит в зону охраняемого городского ландшафта, на котором якобы запрещено строительство. Хотя запрета в постановлении нет, есть только определённые ограничения строительства и требования не закрывать видовые точки восприятия городских панорам. Эти условия мы соблюли, поэтому удивлены, что нам не выдали разрешение на строительство. Сейчас оспариваем это в суде», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор компании «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» Константин Юрченко.
Шумиху вокруг будущей стройки в августе этого года подняла Хабаровская епархия. Священнослужители на своём сайте разместили информацию о том, что не хотят видеть рядом с кафедральным собором многоэтажку. По их мнению, подобный объект нанесёт непоправимый урон
«Как сообщают юристы нашей компании, управление по охране культурного наследия в суде регулярно сводит все свои доводы к тому, что рядом есть храм, который нужно охранять. А он не является памятником, объектом культурного наследия», — отметил Константин Юрченко.
«Для меня не важно, как мотивировали отказ, важнее получить правовую оценку такого решения. По моему мнению, это совершенно незаконно, поэтому и пытаюсь отстоять свои права в суде. Трактовка каждой стороны постановления индивидуальна. К сожалению, оно старое — 1998 года. После этого меняли нормативные документы, но не редактировали само постановление. Формулировки обтекаемые, неконкретные и больше напоминают научный труд. Поэтому только суд определит как правило трактовать», — прокомментировал Константин Юрченко.