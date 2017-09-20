Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия объявила байкот Литве в ООН
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Бюджет сэкономит на пенсиях 560 млрд руб. за два года
«Этот шпион – Путин»: актер Морган Фриман «заговоре РФ»
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
11:26 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские чиновники не разрешили возводить «Грани» вблизи храма

Сейчас застройщик, которого невзлюбила епархия, оспаривает решение властей в суде.

Источник: Reuters

Администрация дальневосточной столицы отказала в выдаче разрешения застройщику на возведение жилого комплекса «Грани». Каскад многоэтажек «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» планировало создать на переулке Тургенева недалеко от Спасо-Преображенского кафедрального собора.

«Управление по охране культурного наследия считает невозможным строительство на этом участке никаких объектов. Аргументируют это тем, что есть 490-е постановление правительства, в котором этот земельный участок входит в зону охраняемого городского ландшафта, на котором якобы запрещено строительство. Хотя запрета в постановлении нет, есть только определённые ограничения строительства и требования не закрывать видовые точки восприятия городских панорам. Эти условия мы соблюли, поэтому удивлены, что нам не выдали разрешение на строительство. Сейчас оспариваем это в суде», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор компании «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» Константин Юрченко.

Начать возведение «Граней» застройщик планировал ещё в феврале этого года. С зимы на своём участке начал подготавливать площадку: снёс четыре барака, по выданному разрешению спилил деревья. Завёз вагончики и бытовки для рабочих, сделал площадки и дороги.

Шумиху вокруг будущей стройки в августе этого года подняла Хабаровская епархия. Священнослужители на своём сайте разместили информацию о том, что не хотят видеть рядом с кафедральным собором многоэтажку. По их мнению, подобный объект нанесёт непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности региона — храм и площадь Славы.

«Как сообщают юристы нашей компании, управление по охране культурного наследия в суде регулярно сводит все свои доводы к тому, что рядом есть храм, который нужно охранять. А он не является памятником, объектом культурного наследия», — отметил Константин Юрченко.

Свою оценку решению городской администрации сейчас даёт краевая прокуратура. Заседание суда состоится уже 5 октября. По словам директора строительной компании, ни правоохранители, ни суд свои позиции пока не озвучили и заслушивают только представителей управления государственной охраны объектов культурного наследия Хабаровского края. Застройщику уже удалось доказать, что на участке нет и не было ценного озеленения.

«Для меня не важно, как мотивировали отказ, важнее получить правовую оценку такого решения. По моему мнению, это совершенно незаконно, поэтому и пытаюсь отстоять свои права в суде. Трактовка каждой стороны постановления индивидуальна. К сожалению, оно старое — 1998 года. После этого меняли нормативные документы, но не редактировали само постановление. Формулировки обтекаемые, неконкретные и больше напоминают научный труд. Поэтому только суд определит как правило трактовать», — прокомментировал Константин Юрченко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Суд отложил рассмотрение громкого дела экс-депутата думы Владивостока
Игроки «СКА-Нефтяника» получили медали за победу в чемпионате России
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Задержаны подозреваемые в поджоге машин у офиса адвоката Учителя
В правительственных зданиях Каталонии начались обыски
СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Спорт
«Спартак» полетел за индульгенцией: анонс матчей Кубка России ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а "Спартак" улетел в Краснодар на игру с "Кубанью" с пятичасовой задержкой из-за поломки самолета
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым Спустя месяц после выхода первого выпуска шоу «Пусть говорят» телеведущий дал откровенное интервью
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь