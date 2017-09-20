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10:45 (мск), источник: NewsKo

Депутаты городской думы оценили концепцию развития набережной

В гордуме обсудили новый проект.

Сегодня на комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территорий при городской думе заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева представила депутатам концепцию развития набережной Камы.

Напомним, что на федеральном уровне был разработан проект — «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого оказывается финансовая поддержка муниципалитетам, которые готовы развивать своё социокультурное пространство. В Перми таким пространством, в том числе, с помощью народного голосования была выбрана набережная Камы.

Основной идеей, как и прежде, остаётся развитие набережной, как культурного бренда города и края. Цель проекта — создать уникальное общественное место и сделать его центром отдыха жителей и гостей Перми.

«Здесь мы выделяем четыре основных направления работы. Первое, разработка концепции развития социокультурного развития. Второе, разработка мастер-плана набережной. Третье, капитальный ремонт. И, наконец, продвижения самого бренда набережной. Суть концепции развития, которую мы предлагаем, заключается в том, чтобы воспроизвести весь образ города с его культурно-историческим наследием на территории набережной. Это позволит, по нашему мнению, идентифицировать культуру, промышленность и социальный образ Прикамья в миниатюре», рассказала Людмила Гаджиева.

Среди основных принципов, заложенных в концепции, заместитель главы администрации города назвала учёт исторических ценностей и интересов различных групп населения. Кроме этого, мероприятия, которые будут проводиться в дальнейшем на набережной, подразумевают участие самих жителей, коопераций различных сообществ, бизнеса, коммерческих и некоммерческих организаций.

Член комитета Владимир Молоковских напомнил, что на все мероприятия на набережной из бюджета было потрачено уже порядка пяти млн руб.

«С учётом развития набережной и насыщения её мероприятиями, мы будем тратить в разы больше. Кроме этого, подразумеваются капитальные затраты в связи с переносом ж/д путей, расширения и т. д. Поэтому, я думаю, что в концепции должна быть учтена финансовая составляющая. Потому что у нас уже есть негативный опыт — пермский Арбат. Выделили пространство, нам говорили, что центр города, народ потянется. При этом мы создали неудобство для водителей в центре Перми. И что сегодня? Разруха, запустение, никого нет», — пояснил он.

Молоковских уверен, что набережная должна стать в какой-то мере самодостаточной, чтобы порядка полутора тысяч человек бывало там каждый день.

«А то получается так, что мы проводим мероприятие, идёт толпа. Просто из-за интереса. Мероприятия должны усиливать интерес к набережной. А не так, что, проводим что-то, есть народ. Не проводим, нет», добавил Владимир Молоковских.

Депутат городской думы Надежда Агишева поинтересовалась у представителей администрации, были ли проведены социсследования, которые должны были лечь в основу проектирования, в том числе, социокультурной деятельности набережной и попросила опубликовать их. Людмила Гаджиева ответила, что исследования проведены, а, что касается результатов, то в администрации подумают, как лучше будет их опубликовать.

А вот депутат городской думы Александр Филиппов считает, что результаты исследований можно и не опубликовывать, а главное, чтобы уже вложенные в развитие набережной деньги себя оправдали.

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«Совершенно очевидно, что, по крайней мере в этом году, никто ни с кем не советовался. Ваш руководитель принял все решения по набережной и начал реализовывать проект. Мы сейчас находимся в положении ведомых, но, тем не менее, нам вместе сейчас необходимо сделать так, чтобы средства, которые были уже потрачены, были потрачены не зря, чтобы не было стыдно. Более того, все, что вы говорите, по поводу концепции развития, мастер плана, я поддерживаю», — отметил депутат.

Первый заместитель председателя городской думы Дмитрий Малютин поддержал коллегу, а также отметил, что МУП «Пермпарк» реализует сегодня проект набережной.

«Сад Миндовского, парки в Кировском, Орджоникидзевском районах. Это те места, где работает “Пермпарк”. Я могу сказать, спасибо. Ситуация в этих парках изменилась кардинально. Это сегодня места притяжения пермяков. Думаю, что у них получится сделать и набережную самым эталонным и знаковым объектом нашего города», — добавил Дмитрий Малютин.

Если говорить о мастер-плане набережной, то он также разделён на четыре части (зоны). От Речного вокзала до начала реконструированной части, дальше до интеллектуального кафе, затем до Коммунального моста и от моста до Порта Пермь.

«У нас уже в рамках 12 “Суббот на набережной” состоялось 150 мероприятий. Количество жителей, которые посетили набережную, превзошло все наши ожидания — 194 тыс.человек. Порядка 220 публикаций в СМИ. Количество подписчиков в социальных сетях достигло семи тысяч человек, хотя мы планировали порядка шести тысяч. Огромное количество фотографий в интернете. Удовлетворённость набережной у жителей составила 89%. Поэтому, на наш взгляд, проект прижился, и есть все основания полагать, что он будет развиваться и дальше», — добавила Людмила Гаджиева.

В итоге, члены комитета проголосовали за создание в администрации рабочей группы по вопросу дальнейшей проработки концепции развития набережной Камы.

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