Плюсы и минусы китайского туризма обсудили в Иркутском госуниверситете
Участники встречи рассмотрели изменения российского рынка и влияние растущего туристического потока из КНР на городские пространства.
Участники встречи рассмотрели изменения российского рынка и влияние растущего туристического потока из КНР на городские пространства.
Круглый стол на тему «Китайский туризм в России: шансы и риски для регионального развития» прошел в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского госуниверситета 15 сентября. Участники обсудили изменения на российском туристическом рынке, прошедшие за последние годы, возникшие в связи с этим перспективы и риски для регионов России, влияние растущего туристического потока из КНР на городские пространства. Организаторами мероприятия выступили: управление по международным связям, лаборатория исторической и политической демографии и исторический факультет ИГУ совместно с филиалом «Фонда им. Фридриха Эберта» в Российской Федерации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В дискуссии приняли участие представители академического сообщества, общественной палаты Иркутска,
«Однако этот турпоток проблемный, у китайцев
В рамках круглого стола руководитель программы «Россия в
Участники дискуссии пришли к выводу о том, что растущий туризм из КНР формирует не только вызовы, но и новые возможности для регионов и местных сообществ. Это явление не является уникальным российским феноменом, а имеет место и в других странах, что открывает возможности как для сравнительного анализа, так и учета зарубежного опыта практической работы в этой сфере.