Плюсы и минусы китайского туризма обсудили в Иркутском госуниверситете

Источник: IrkutskMedia.ru

Круглый стол на тему «Китайский туризм в России: шансы и риски для регионального развития» прошел в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского госуниверситета 15 сентября. Участники обсудили изменения на российском туристическом рынке, прошедшие за последние годы, возникшие в связи с этим перспективы и риски для регионов России, влияние растущего туристического потока из КНР на городские пространства. Организаторами мероприятия выступили: управление по международным связям, лаборатория исторической и политической демографии и исторический факультет ИГУ совместно с филиалом «Фонда им. Фридриха Эберта» в Российской Федерации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

В дискуссии приняли участие представители академического сообщества, общественной палаты Иркутска, Информационно-туристской службы Иркутска, туриндустрии региона, СМИ. Модератор дискуссии профессор кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ Виктор Дятлов сделал акцент на необходимости выявления возможностей, которые предоставляет значительный туристический поток из КНР в Иркутскую область.

«Однако этот турпоток проблемный, у китайцев Северо-Востока КНР только формируется культура отдыха, таким образом, требуются особые навыки работы с такого рода туристами», — отметил Виктор Дятлов.

В рамках круглого стола руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев, охарактеризовал динамику и особенности китайского туристического потока на примере Москвы. Научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока РАН Иван Зуенко показал основные аспекты развития китайского туризма на примере Владивостока. Доклад начальника управления международных связей ИГУ, доцента кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Юлии Елохиной и руководителя НИЧ ИГУ, профессора кафедры политологии, истории и регионоведения Константина Григоричева был посвящен анализу неформальных практик организации туризма из КНР и изменению городского пространства Иркутска.