За путевку к «Марии» туроператорам грозит «уголовка»
Они отменяют рейсы.
Они отменяют рейсы.
Российские туроператоры Pegas Touristik и ANEX Tour отказались от полетов на кубинский островной курорт Кайо Коко, который подвергся серьезным разрушениям
Чартерные рейсы на Кубу, запланированные на октябрь, которые должны были выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и AZUR air,
Однако лететь на островное государство эксперты туротрасли все же не рекомендуют — накануне на Доминикану обрушился ураган «Мария». Скорее всего, крупные туроператоры отменят чартерные рейсы и в этом направлении.
«Это абсолютно нормальная практика, отказываться от полетов туда, где бушуют ураганы. Потому что если направлять людей в зону бедствия — это уже не просто непрофессионализм, а уголовная статья. Операторы могут понести ответственность за предоставление заведомо опасной услуги для жизни и здоровья граждан», — рассказал «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, благоразумней всего дождаться окончания сезона ураганов.
Стоит отметить, что ураган «Ирма» бушевал на Кубе,