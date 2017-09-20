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11:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

За путевку к «Марии» туроператорам грозит «уголовка»

Они отменяют рейсы.

Источник: УралИнформБюро

Российские туроператоры Pegas Touristik и ANEX Tour отказались от полетов на кубинский островной курорт Кайо Коко, который подвергся серьезным разрушениям из-за урагана «Ирма». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Чартерные рейсы на Кубу, запланированные на октябрь, которые должны были выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и AZUR air, из-за урагана перенесены на ноябрь. Туристам, купившим путевку на Кайо Коко, предлагают перебронировать их на другие направления, к примеру, на Доминикану.

Однако лететь на островное государство эксперты туротрасли все же не рекомендуют — накануне на Доминикану обрушился ураган «Мария». Скорее всего, крупные туроператоры отменят чартерные рейсы и в этом направлении.

«Это абсолютно нормальная практика, отказываться от полетов туда, где бушуют ураганы. Потому что если направлять людей в зону бедствия — это уже не просто непрофессионализм, а уголовная статья. Операторы могут понести ответственность за предоставление заведомо опасной услуги для жизни и здоровья граждан», — рассказал «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, благоразумней всего дождаться окончания сезона ураганов.

Стоит отметить, что ураган «Ирма» бушевал на Кубе, Пуэрто-Рико, Доминикане и США в начале сентября. Его жертвами стали 55 человек. Накануне карибское побережье атаковало другая стихия — ураган «Мария».

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