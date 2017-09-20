За путевку к «Марии» туроператорам грозит «уголовка»

Источник: УралИнформБюро

Российские туроператоры Pegas Touristik и ANEX Tour отказались от полетов на кубинский островной курорт Кайо Коко, который подвергся серьезным разрушениям из-за урагана «Ирма». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Чартерные рейсы на Кубу, запланированные на октябрь, которые должны были выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и AZUR air, из-за урагана перенесены на ноябрь. Туристам, купившим путевку на Кайо Коко, предлагают перебронировать их на другие направления, к примеру, на Доминикану.

Однако лететь на островное государство эксперты туротрасли все же не рекомендуют — накануне на Доминикану обрушился ураган «Мария». Скорее всего, крупные туроператоры отменят чартерные рейсы и в этом направлении.

«Это абсолютно нормальная практика, отказываться от полетов туда, где бушуют ураганы. Потому что если направлять людей в зону бедствия — это уже не просто непрофессионализм, а уголовная статья. Операторы могут понести ответственность за предоставление заведомо опасной услуги для жизни и здоровья граждан», — рассказал «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, благоразумней всего дождаться окончания сезона ураганов.