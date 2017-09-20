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11:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские энергетики не могут стрясти с должников более 7 миллиардов рублей

В отношении 20 компаний проводятся проверки.

Источник: УралИнформБюро

Долги перед свердловским филиалом ОАО «Энергосбыт Плюс» за поставленное тепло превысили 7 миллиардов рублей. На аналогичный период прошлого года задолженность составляла 6,5 миллиарда, рассказал «Уралинформбюро» директор по работе с дебиторской задолженностью компании Дмитрий Прилежаев.

Около 5,2 миллиарда из этой суммы приходится на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. В частности, в черном списке — екатеринбургские УК «Чкаловская» (205 миллионов рублей), УЖК ЖКО «Екатеринбург» (125 миллионов), ООО «Ремстройкомплекс» (109 миллионов), УК «Дом-Сервис» (52 миллиона), УК «Губерния» (27 миллионов), ТСЖ «Эльмашевское» (7,2 миллиона).

В Первоуральске отличились ЖК «Магнитка» (42 миллиона), ПМУП «ЕРЦ» (79,9 миллиона). В Нижней Туре не расплатились с ресурсниками УК «Энергетик» (97 миллионов), Уникомсевер-3 (25 миллионов), ООО «Энергетик ИС» (10,2 миллиона) и УК «Управдом» (5 миллионов).

Одна из мер борьбы с увеличением задолженности — переход теплоэнергетиков на прямые расчеты с населением. По данным Прилежаева, в уральской столице договоры с потребителями заключены по 500 домах, в Первоуральске — в 130 домах. В Лесном также планируется переход на прямые расчеты большого количества многоквартирников.

Кроме того, теплоэнергетики активно ведут претензионную работу. Так, с начала 2017 года специалисты подали 1,5 тысячи исков на сумму 3,3 миллиарда рублей.

Есть случаи, когда управляющие компании собирают с жильцов суммы за потребленные ресурсы, но не перечисляют их поставщикам. По данным фактам правоохранительными органами региона организовано 20 проверок.

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