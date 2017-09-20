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11:01 (мск), источник: ЕАН

Программу помощи обманутым дольщикам в Свердловской области продлят еще на два года

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо внесли на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков.

Речь идет о продлении возможности для жителей области быть включенными в реестр нуждающихся в поддержке государства граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков.

По действующему закону срок включения в перечень ограничивался 1 января 2017 года. Бабушкина и Лаппо предлагают продлить срок включения на два года — до 1 января 2019 года.

«Недобросовестные застройщики находят новые схемы мошеннических действий. На встречу с губернатором Евгением Куйвашевым 16 сентября пришли в том числе граждане, которые не включены в реестр нуждающихся в поддержке. Поэтому и появился наш законопроект, позволяющий оказать дополнительную поддержку государства новым обманутым дольщикам», — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Предполагается, что инициатива будет рассмотрена на первом в новом сезоне пленарном заседании 25 сентября.

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