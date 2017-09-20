Программу помощи обманутым дольщикам в Свердловской области продлят еще на два года

Речь идет о продлении возможности для жителей области быть включенными в реестр нуждающихся в поддержке государства граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков.

По действующему закону срок включения в перечень ограничивался 1 января 2017 года. Бабушкина и Лаппо предлагают продлить срок включения на два года — до 1 января 2019 года.

«Недобросовестные застройщики находят новые схемы мошеннических действий. На встречу с губернатором Евгением Куйвашевым 16 сентября пришли в том числе граждане, которые не включены в реестр нуждающихся в поддержке. Поэтому и появился наш законопроект, позволяющий оказать дополнительную поддержку государства новым обманутым дольщикам», — подчеркнула Людмила Бабушкина.