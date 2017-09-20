В Кишиневе изъяли 800 кг мяса без документов

Источник: Actualitati.md

На требования полицейских предоставить документы на мясо, 42-летний водитель лишь развел руками. Он рассказал полицейским, что планировал продавать свинину на Центральном рынке столицы.

Автомобиль вместе с грузом и водителем были препровождены в Инспекторат полиции Ботаники для выяснения всех обстоятельств нарушения.

Гражданам рекомендуется приобретать свежее мясо только в разрешенных местах, у экономических агентов, имеющих санитарные сертификаты, отметили сотрудники Национального инспектората по патрулированию.