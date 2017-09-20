В Кишиневе изъяли 800 кг мяса без документов
Сотрудники полиции задержали водителя, который провозил 800 кг свиного мяса сомнительного происхождения.
Сотрудники полиции задержали водителя, который провозил 800 кг свиного мяса сомнительного происхождения.
На требования полицейских предоставить документы на мясо, 42-летний водитель лишь развел руками. Он рассказал полицейским, что планировал продавать свинину на Центральном рынке столицы.
Автомобиль вместе с грузом и водителем были препровождены в Инспекторат полиции Ботаники для выяснения всех обстоятельств нарушения.
Гражданам рекомендуется приобретать свежее мясо только в разрешенных местах, у экономических агентов, имеющих санитарные сертификаты, отметили сотрудники Национального инспектората по патрулированию.
За нарушение закона водителю грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.