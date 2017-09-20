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11:26 (мск), источник: СуперОмск

Афанасьев рассказал, что делать омичам, если долго не включают отопление

Как ранее писал «СуперОмск», исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подписал постановление о начале отопительного сезона с 20 сентября.

Запустить процесс пришлось на пять дней раньше, чем планировалось, из-за холодной погоды.

Как прокомментировал сопредседатель общественной организации «Оплот» Олег Афанасьев, избранный депутатом горсовета, первым делом будут включаться социальные объекты: детские сады, больницы и так далее. Параллельно подавать тепло будут в многоквартирные дома.

«Этот процесс будет происходить в течение недели. Если не появится отопление к понедельнику, 25 сентября, тогда уже нужно обращаться к своему поставщику тепла либо в окружную администрацию. Наиболее короткий путь — посмотреть в квитанции, кто поставщик. В основном это «ОмскРТС» и муниципальная «Тепловая компания, но всего на территории города порядка 30 таких организаций. Нужно им задавать вопрос, и они оперативно ответят», — отметил Афанасьев.

Он добавил, что подготовка к отопительному сезону шла три месяца, поэтому задержки могут произойти, только если будет внештатная ситуация или технические сложности в отдельных домах.

«Глобальных сбоев на моей памяти не было. Были аварии, когда трубу повредили при земляных работах или изношенные сети выходили из строя в отдельных случаях. Но чтобы перебои были больше чем на сутки — такого не было, и дом не успевал остыть», — резюмировал сопредседатель «Оплота».

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