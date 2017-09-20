РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины

«Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, — сказано в пресс- релизе. — Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады».

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов РЖД сообщит дополнительно.

Ранее РЖД сообщали, что завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины — Журавка — Миллерово и приступили к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 г.