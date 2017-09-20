Миллиарды рублей текут из Находки в большой карман
В августе 2017 года Находкинской таможней перечислено в федеральный бюджет 4 млрд 092 млн рублей. Всего с начала года перечислено 30 млрд 201 млн рублей, сообщает «Deita. ru».
В августе 2017 года Находкинской таможней перечислено в федеральный бюджет 4 млрд 092 млн рублей. Всего с начала года перечислено 30 млрд 201 млн рублей, сообщает «Deita. ru».
За январь — август внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 2,37 млрд долларов США (стоимость экспортных товаров составила 243 млн долларов США, импортных товаров — 2,1 млрд долларов США).
Кроме того, за восемь месяцев Находкинской таможней возбуждено 30 уголовных дел и 640 дел об административных правонарушениях, сообщает ДВТУ.
Михаил Грач.