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11:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Миллиарды рублей текут из Находки в большой карман

В августе 2017 года Находкинской таможней перечислено в федеральный бюджет 4 млрд 092 млн рублей. Всего с начала года перечислено 30 млрд 201 млн рублей, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

За январь — август внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 2,37 млрд долларов США (стоимость экспортных товаров составила 243 млн долларов США, импортных товаров — 2,1 млрд долларов США).

Кроме того, за восемь месяцев Находкинской таможней возбуждено 30 уголовных дел и 640 дел об административных правонарушениях, сообщает ДВТУ.

Михаил Грач.

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