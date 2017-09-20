Парламент Крыма одобрил продажу акций винзавода «Новый Свет»

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения в прогнозный план приватизации имущества РК на 2017 год одобрены на пленарном заседании Госсовета в среду.

Согласно документу, на торгах планируется продать 5,9 млрд именных бездокументарных акций предприятия номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Размер уставного капитала завода составляет более 595 млн рублей.

Инициаторы продажи акций «Нового Света» пояснили необходимость приятия этого решения тем, что на сегодняшний день от приватизации республиканского имущества в бюджет Крыма поступило около 160 млн рублей при установленном планом приватизации на 2017 год задании — 700 млн рублей.

«Недовыполнение плановых поступлений обусловлено, прежде всего, низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества и, соответственно, отсутствием покупательского спроса», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.