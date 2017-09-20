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12:00 (мск), источник: РИА Крым

Парламент Крыма одобрил продажу акций винзавода «Новый Свет»

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости (Крым). Государственный совет Республики Крым утвердил продажу на аукционе полного пакета акций завода шампанских вин «Новый Свет».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения в прогнозный план приватизации имущества РК на 2017 год одобрены на пленарном заседании Госсовета в среду.

Согласно документу, на торгах планируется продать 5,9 млрд именных бездокументарных акций предприятия номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Размер уставного капитала завода составляет более 595 млн рублей.

Инициаторы продажи акций «Нового Света» пояснили необходимость приятия этого решения тем, что на сегодняшний день от приватизации республиканского имущества в бюджет Крыма поступило около 160 млн рублей при установленном планом приватизации на 2017 год задании — 700 млн рублей.

«Недовыполнение плановых поступлений обусловлено, прежде всего, низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества и, соответственно, отсутствием покупательского спроса», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в этом году состоялась смена организационно-правовой формы завода шампанских вин «Новый Свет» — из акционерного общества в государственное унитарное предприятие. 100% акций предприятия на данный момент находится в госсобственности Республики Крым.

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