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11:58 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму прокомментировали иск «Нафтогаза» к России за потерянные активы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что «Нафтогаз Украины» насчитал мифические суммы убытков в Крыму, и призвал киевские власти сначала возместить полуострову ущерб за годы нахождения под украинской юрисдикцией.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу Нафтогаз — ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз», ОАО «Укртрансгаз», ГП «Ликво», ОАО «Укргаздобыча», ОАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» — заявили о подаче в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, искового заявления о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.

Группа «Нафтогаз» со ссылкой на экспертов оценивает убытки от утраты активов в Крыму в сумму около 5 миллиардов долларов.

«Прежде, чем подавать такие иски, так называемый официальный Киев должен был возместить Крыму и крымчанам те расходы, затраты и потери, которые понес полуостров за 23 года украинской аннексии. Была разрушена инфраструктура полуострова, предприятия, сельское хозяйство, промышленность, отрасли дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Все это наследие так называемого “умелого” управления украинских чиновников, ставленников и варягов, которые были направлены на полуостров», — заявил РИА Новости Полонский.

По его мнению, если подсчитать потери и ущерб, нанесенный Крыму во времена украинской действительности, то они «намного превысят те мифические суммы, которые пытаются насчитать киевские власти».

«Это обычная украинская тактика, поскольку сами они не в состоянии на сегодня ни денег заработать, ни привести экономику в порядок. Все, что они могут, так это ходить побираться и что-то требовать: то кредит кто-то даст, то имущество, то гуманитарную помощь, то танки пришлют ржавые. Это обычная тактика поведения действующих украинских властей, которые сами ни на что не способны», — добавил вице-премьер.

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