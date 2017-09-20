В Крыму прокомментировали иск «Нафтогаза» к России за потерянные активы

Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу Нафтогаз — ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз», ОАО «Укртрансгаз», ГП «Ликво», ОАО «Укргаздобыча», ОАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» — заявили о подаче в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, искового заявления о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.

Группа «Нафтогаз» со ссылкой на экспертов оценивает убытки от утраты активов в Крыму в сумму около 5 миллиардов долларов.

«Прежде, чем подавать такие иски, так называемый официальный Киев должен был возместить Крыму и крымчанам те расходы, затраты и потери, которые понес полуостров за 23 года украинской аннексии. Была разрушена инфраструктура полуострова, предприятия, сельское хозяйство, промышленность, отрасли дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Все это наследие так называемого “умелого” управления украинских чиновников, ставленников и варягов, которые были направлены на полуостров», — заявил РИА Новости Полонский.

По его мнению, если подсчитать потери и ущерб, нанесенный Крыму во времена украинской действительности, то они «намного превысят те мифические суммы, которые пытаются насчитать киевские власти».