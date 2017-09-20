Ремонт теплотрассы в центре Екатеринбурга затянулся из-за требований ГИБДД

Об этом на пресс-конференции сообщил главный инженер по теплосетям Свердловского филиала «Т Плюс» Андрей Шмельков.

«На улице Мамина-Сибиряка работы по монтажу трубной части выполнены на 99%, остались работы по соединению магистрали, промывке, дезинфекции. Мамина-Сибиряка у нас во втором и третьем этапе (запуска отопления в Екатеринбурге, — прим. ЕАН). Рисков по срыву мы пока не видим», — сказал он.

По его словам, участок этой улицы между Первомайской и проспектом Ленина практически весь в щебне. «Осталась камера, где идет соединение отреконструированного трубопровода с тем, который уже был. Начинаем работы по обратному благоустройству», — добавил энергетик.

Андрей Шмельков отметил, что энергетикам пришлось сдвинуть сроки проведения работ на улице Карла Либкнехта.

«Карла Либкнехта мы перешли с большими трудностями. Переход улицы Карла Либкнехта был разделен на четыре этапа — мы каждую полосу переходили отдельно. Это технологически очень сложно, но мы пошли на диалог с областным ГИБДД. Мы исполнили их требования. Технологию не обманешь. Мы предлагали пройти улицу Карла Либкнехта за шесть дней. Всю. В силу того, что разбили на четыре этапа, переходили 18», — уточнил он.