Ремонт теплотрассы в центре Екатеринбурга затянулся из-за требований ГИБДД
Энергетики вовремя успеют завершить перекладку участков тепломагистралей, которые в этом году подверглись реконструкции.
Энергетики вовремя успеют завершить перекладку участков тепломагистралей, которые в этом году подверглись реконструкции.
Об этом на
«На улице
По его словам, участок этой улицы между Первомайской и проспектом Ленина практически весь в щебне. «Осталась камера, где идет соединение отреконструированного трубопровода с тем, который уже был. Начинаем работы по обратному благоустройству», — добавил энергетик.
Андрей Шмельков отметил, что энергетикам пришлось сдвинуть сроки проведения работ на улице Карла Либкнехта.
«Карла Либкнехта мы перешли с большими трудностями. Переход улицы Карла Либкнехта был разделен на четыре этапа — мы каждую полосу переходили отдельно. Это технологически очень сложно, но мы пошли на диалог с областным ГИБДД. Мы исполнили их требования. Технологию не обманешь. Мы предлагали пройти улицу Карла Либкнехта за шесть дней. Всю. В силу того, что разбили на четыре этапа, переходили 18», — уточнил он.
Сейчас работы на этой улице полностью завершены. Энергетики изначально планировали, что основной объем перекладки теплосетей в 2017 году придется на центр уральской столицы. Это сделано сознательно, чтобы в центре не было раскопок в 2018 году, когда будут проводиться игры Чемпионата мира по футболу.