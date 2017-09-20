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12:01 (мск), источник: ЕАН

Ремонт теплотрассы в центре Екатеринбурга затянулся из-за требований ГИБДД

Энергетики вовремя успеют завершить перекладку участков тепломагистралей, которые в этом году подверглись реконструкции.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный инженер по теплосетям Свердловского филиала «Т Плюс» Андрей Шмельков.

«На улице Мамина-Сибиряка работы по монтажу трубной части выполнены на 99%, остались работы по соединению магистрали, промывке, дезинфекции. Мамина-Сибиряка у нас во втором и третьем этапе (запуска отопления в Екатеринбурге, — прим. ЕАН). Рисков по срыву мы пока не видим», — сказал он.

По его словам, участок этой улицы между Первомайской и проспектом Ленина практически весь в щебне. «Осталась камера, где идет соединение отреконструированного трубопровода с тем, который уже был. Начинаем работы по обратному благоустройству», — добавил энергетик.

Андрей Шмельков отметил, что энергетикам пришлось сдвинуть сроки проведения работ на улице Карла Либкнехта.

«Карла Либкнехта мы перешли с большими трудностями. Переход улицы Карла Либкнехта был разделен на четыре этапа — мы каждую полосу переходили отдельно. Это технологически очень сложно, но мы пошли на диалог с областным ГИБДД. Мы исполнили их требования. Технологию не обманешь. Мы предлагали пройти улицу Карла Либкнехта за шесть дней. Всю. В силу того, что разбили на четыре этапа, переходили 18», — уточнил он.

Сейчас работы на этой улице полностью завершены. Энергетики изначально планировали, что основной объем перекладки теплосетей в 2017 году придется на центр уральской столицы. Это сделано сознательно, чтобы в центре не было раскопок в 2018 году, когда будут проводиться игры Чемпионата мира по футболу.

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