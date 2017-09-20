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11:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области собрано более 2 миллионов тонн зерна

Аграрии собрали 65% урожая зерновых и 83% силосных культур, об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области собрано более 2 миллионов тонн зерна, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

Урожайность зерновых культур выросла на 20% в сравнении с прошлым годом.

«Одновременно с уборкой зерновых, полным ходом в Новосибирской области идет уборка силосных культур, овощей, картофеля и технических культур», — сообщили в министерстве.

На данный момент уже выкопано 49500 тонн картофеля, собрано 12000 тонн овощей, а технические культуры убраны с площади 22500 га.

Кроме того, в регионе продолжаются кормозаготовительные работы. Сена заготовлено 434,7 тыс. тонн или 107,5% к плану, сенажа — 1 322,8 тыс. тонн или 117,7%.

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