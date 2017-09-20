Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области собрано более 2 миллионов тонн зерна, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

Урожайность зерновых культур выросла на 20% в сравнении с прошлым годом.

«Одновременно с уборкой зерновых, полным ходом в Новосибирской области идет уборка силосных культур, овощей, картофеля и технических культур», — сообщили в министерстве.

На данный момент уже выкопано 49500 тонн картофеля, собрано 12000 тонн овощей, а технические культуры убраны с площади 22500 га.