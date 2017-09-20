В Новосибирской области собрано более 2 миллионов тонн зерна
Аграрии собрали 65% урожая зерновых и 83% силосных культур, об этом сообщает
Аграрии собрали 65% урожая зерновых и 83% силосных культур, об этом сообщает
В Новосибирской области собрано более 2 миллионов тонн зерна, рассказали в
Урожайность зерновых культур выросла на 20% в сравнении с прошлым годом.
«Одновременно с уборкой зерновых, полным ходом в Новосибирской области идет уборка силосных культур, овощей, картофеля и технических культур», — сообщили в министерстве.
На данный момент уже выкопано 49500 тонн картофеля, собрано 12000 тонн овощей, а технические культуры убраны с площади 22500 га.
Кроме того, в регионе продолжаются кормозаготовительные работы. Сена заготовлено 434,7 тыс. тонн или 107,5% к плану, сенажа — 1 322,8 тыс. тонн или 117,7%.