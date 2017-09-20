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12:32 (мск), источник: Sputnik.md

В Минфине рассказали о госбюджете на 2018 год

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. К концу октября правительство Молдовы может представить проект государственного бюджета на следующий год. Об этом на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам заявил глава Минфина Октавиан Армашу.

Источник: Sputnik.md

«Что касается бюджета на 2018 год, нам нужно уточнить вопрос с Международным валютным фондом. Это запланировано на 25 октября. После этого мы сможем представить проект бюджета на следующий год», — сказал Армашу.

В то же время глава Минфина добавил, что налоговая политика на следующий год обсуждалась с МВФ.

«Налоговая политика находится в процессе заверения в Национальном антикоррупционном центре. Когда мы получим заключение, тогда мы утвердим ее в правительстве и направим в парламент. Надеюсь, это пройдет до конца месяца», — сказал Армашу.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выразил обеспокоенность тем, что проект госбюджета и налогово-бюджетной политики страны на следующий год до сих пор не представлены.

Как уточнил глава государства в своем блоге, согласно действующему законодательству, проект бюджетно-налоговой политики на следующий год должен представляться парламенту к 1 июня и утверждаться до 15 июля каждого года.

«Разработка и принятие с опозданием ежегодного пакета поправок в бюджетно-налоговое законодательство, годовых бюджетных законов, а также промедление с представлением в парламент годовых отчетов об исполнении составляющих национального публичного бюджета стали уже плохой традицией с серьезными последствиями для экономической и бюджетно-налоговой ситуации в Республике Молдова», — написал Додон.

Он обратил внимание на то, что Закон о государственном бюджете на 2011 год был принят 31 марта 2011 года, Закон о госбюджете на 2015 год — 12 апреля 2015, Закон о госбюджете на 2016 год был принят с опозданием более чем на полгода — 1 июля 2016 года и т. д.

Госбюджет на 2017 год также принимался в спешке. 5 декабря документ одобрило правительство, а 9 декабря — в первом чтении утвердил парламент. В окончательном чтении депутаты одобрили его спустя неделю — 16 декабря 2016 года.

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