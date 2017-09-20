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15:24 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани проинспектировал ход строительства станции метро «Дубравная»

(Город Казань KZN.RU, 20 сентября, Алсу Сафина). Ход строительства станции метро «Дубравная» на пересечении улиц Р. Зорге и Фучика проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ходе выездного рабочего совещания обсуждались актуальные вопросы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию. По словам генерального директора АО «Казметрострой» Марата Рахимова, окончание всех работ планируется к концу года.

В частности, М. Рахимов сообщил, что завершены работы по сооружению монолитных конструкций станции в объеме 27 тыс. 209 куб.м бетона (вестибюли №№ 1, 2, платформенный участок, вентиляционный узел и др.). Сейчас на станции метро «Дубравная» полным ходом идут основные отделочные и монтажные работы. «После этого требуется пуско-наладка оборудования, подача постоянного электроснабжения, чтобы все “обкатать” в рабочем режиме», — отметил он.

В сопровождении Марата Рахимова, генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова и главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрея Лобова Ильсур Метшин спустился в один из вестибюлей станции и на платформу, где идут отделочные работы. Рабочие облицовывают стены и полы станции, помимо этого, осуществляют монтаж отопления, вентиляции и канализации. Работы на объекте выполняют АО «Казметрострой» и ООО ПСО «Казань». Часть работ, связанных с системами видеонаблюдения, контроля доступа, оплаты проезда, пожарной сигнализации и рядом других, на объекте проводит МУП «Метроэлектротранс». Кроме того, после окончания земляных работ предприятие займется благоустройством территории над станцией метро «Дубравная».

В ходе рабочего совещания мэр Казани поинтересовался у Асфана Галявова, как изменится пассажиропоток после ввода в эксплуатацию новой станции. Глава «Метроэлектротранса» отметил, что произойдет перераспределение пассажиропотока между станциями «Проспект Победы» и «Дубравная». Предполагается, что через новую станцию будет проходить от 3 до 5 тыс. человек в сутки. На сегодняшний день пассажиропоток метрополитена составляет около 100 тыс. человек в сутки.

Во время осмотра объекта градоначальник осмотрел служебные помещения, лестничные сходы (всего на станции запланировано 5 выходов), лифтовые шахты, которые обустроены для обеспечения доступности объекта маломобильным группам населения. Также ведутся работы по сооружению монолитных конструкций перспективного перехода на вторую линию, оставшихся лестничных сходов станции, перспективного съезда на вторую линию (оставшийся объем монолитных железобетонных конструкций составляет 723 кубометра бетона).

Напомним, что строительство завершающей станции первой линии метро «Дубравная» ведется с 2014 года. 20 марта 2015 года была начата проходка правого перегонного тоннеля «Дубравная» — «Проспект Победы», которая была успешно завершена летом. 23 декабря 2015 года ТПК «Lovat» начал проходку левого перегонного тоннеля и завершил ее в апреле 2016 года.

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