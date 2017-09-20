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12:23 (мск), источник: РБК

В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка

Банку России не стоит медлить с решением относительно будущего Бинбанка, собственник которого обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации. Такое мнение в разговоре с РБК выразил старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что промедление может спровоцировать нервозность среди вкладчиков. В настоящее время есть факторы как за санацию, так и против нее, отметил он. «За санацию говорит тот факт, что банк является частью большой финансовой группы, и в случае его ликвидации могут быть косвенные риски для участников финансового рынка», — считает Данилов.

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Кроме того, у банка большой объем средств физических лиц, порядка 600 млрд руб., большая часть из которых, вероятно, застрахована, предположил он. Данилов уточнил, что это крупные единовременные выплаты, на которые у агентства по страхованию вкладов (АСВ) нет денег, и ЦБ придется кредитовать фонд, включив печатный станок.

«Есть и доводы против: банк не системообразующий, большая часть обязательств застрахована, поэтому если рассматривать вариант его закрытия, то социального взрыва или очень больших потерь для бизнеса не будет», — заключил представитель Fitch.

Ранее в среду, 20 сентября, собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В Банке России пообещали в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении Бинбанка, который занимает 12-е место среди российских банков по объему активов (по версии «Интерфакс-100») и седьмое место по объему средств физлиц. Собственниками Бинбанка являются Микаил Шишханов, у которого 59,4% акций, а также Михаил Гуцериев, у которого 39,4% акций.

Старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук в беседе с РБК отмечал, что отзыва лицензии у Бинбанка не последует, поскольку это может негативно сказаться на российском финансовом секторе.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
значит так надо
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