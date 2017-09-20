Долги за тепло в Свердловской области превысили 7 миллиардов
Общая задолженность за теплоэнергоресурсы перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 сентября 2017 года достигла 7,097 млрд рублей, сообщил на
Общая задолженность за теплоэнергоресурсы перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 сентября 2017 года достигла 7,097 млрд рублей, сообщил на
Основной объем долгов приходится на Екатеринбург, где потребители всех категорий накопили 4,945 млрд.
Около 800 млн на совести потребителей Первоуральска, 1,285 млрд приходится в общей сложности на Нижнюю Туру и Лесной. Из всей совокупности долгов 5,23 млрд накопили управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
«Черный список» должников среди коммунальных организаций возглавляет «Чкаловская» с «результатом» в 205 млн рублей, на второй строчке УЖК ЖКО «Екатеринбург», чей долг составил 125 млн рублей.
На третьем месте ООО «Ремстройкомплекс», которая накопила 109 млн. В проблемную десятку также вошли «Евразийский расчетный центр», «Губерния», «Дом сервис», «Зеленый город», «Объединение», «Ирюм», ТСЖ «Эльмашевское».
«Это те управляющие компании, которые при вхождении в
Он добавил, что выросло число заявлений в арбитражный суд о взыскании долгов с юрлиц. С начала года подано более 1,5 тыс. исков на сумму около 3 млрд рублей.
По данным Дмитрия Прилежаева, проводится более 20 доследственных проверок в отношении коммунальщиков, которые собрали средства с населения, но не перечислили их энергетикам. Сумма ущерба оценивается в сотни миллионов рублей.