Долги за тепло в Свердловской области превысили 7 миллиардов

Основной объем долгов приходится на Екатеринбург, где потребители всех категорий накопили 4,945 млрд.

Около 800 млн на совести потребителей Первоуральска, 1,285 млрд приходится в общей сложности на Нижнюю Туру и Лесной. Из всей совокупности долгов 5,23 млрд накопили управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

«Черный список» должников среди коммунальных организаций возглавляет «Чкаловская» с «результатом» в 205 млн рублей, на второй строчке УЖК ЖКО «Екатеринбург», чей долг составил 125 млн рублей.

На третьем месте ООО «Ремстройкомплекс», которая накопила 109 млн. В проблемную десятку также вошли «Евразийский расчетный центр», «Губерния», «Дом сервис», «Зеленый город», «Объединение», «Ирюм», ТСЖ «Эльмашевское».

«Это те управляющие компании, которые при вхождении в осенне-зимний период, безусловно, не получили согласование по финансовой готовности, которые не идут на конструктивное регулирование накопившейся задолженности, и при этом, по нашему мнению, имеют для этого возможности», — прокомментировал Дмитрий Прилежаев.

Он добавил, что выросло число заявлений в арбитражный суд о взыскании долгов с юрлиц. С начала года подано более 1,5 тыс. исков на сумму около 3 млрд рублей.