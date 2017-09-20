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12:58 (мск), источник: ЕАН

Долги за тепло в Свердловской области превысили 7 миллиардов

Общая задолженность за теплоэнергоресурсы перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 сентября 2017 года достигла 7,097 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции директор по работе с дебиторской задолженностью филиала Дмитрий Прилежаев.

Основной объем долгов приходится на Екатеринбург, где потребители всех категорий накопили 4,945 млрд.

Около 800 млн на совести потребителей Первоуральска, 1,285 млрд приходится в общей сложности на Нижнюю Туру и Лесной. Из всей совокупности долгов 5,23 млрд накопили управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

«Черный список» должников среди коммунальных организаций возглавляет «Чкаловская» с «результатом» в 205 млн рублей, на второй строчке УЖК ЖКО «Екатеринбург», чей долг составил 125 млн рублей.

На третьем месте ООО «Ремстройкомплекс», которая накопила 109 млн. В проблемную десятку также вошли «Евразийский расчетный центр», «Губерния», «Дом сервис», «Зеленый город», «Объединение», «Ирюм», ТСЖ «Эльмашевское».

«Это те управляющие компании, которые при вхождении в осенне-зимний период, безусловно, не получили согласование по финансовой готовности, которые не идут на конструктивное регулирование накопившейся задолженности, и при этом, по нашему мнению, имеют для этого возможности», — прокомментировал Дмитрий Прилежаев.

Он добавил, что выросло число заявлений в арбитражный суд о взыскании долгов с юрлиц. С начала года подано более 1,5 тыс. исков на сумму около 3 млрд рублей.

По данным Дмитрия Прилежаева, проводится более 20 доследственных проверок в отношении коммунальщиков, которые собрали средства с населения, но не перечислили их энергетикам. Сумма ущерба оценивается в сотни миллионов рублей.

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