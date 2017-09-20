В Уфе снесут ряд жилых домов

Источник: РИА "Новости"

В скором времени в башкирской столице сотрут с лица земли ряд многоквартирных жилых домов. Дело в том, что администрация намерена изъять земельные участки под ними для муниципальных нужд. Соответствующие документы подписаны еще 6 сентября, на сайте мэрии опубликованы сегодня, 20 сентября.

Так, в скором времени людей выселят из домов, а также заберут земельные участки и нежилые постройки на них по следующим адресам: ул. Ак-Идель, 2а, 3, 4; ул. Аксакова, 84/2; ул. Вагонной, 9; ул. Дзержинского, 9; ул. Самаркандской, 7; ул. 50 лет СССР, 26; ул. Красина, 46; ул. Ирендык, 21; ул. Новоженова, 86/2, 86/3,86/4, 88, 88 В, 88/3, 88/4,88/5,90 корп.3; ул. Огарева, 2; ул. Самаркандской, 1, 1/1,½, 1/3,¼, 1/5,4/1; ул. Уфимское шоссе, 4.

— Гражданам, проживающим там по договорам социального найма, будут предоставлены другие благоустроенные жилые помещения, — отметили в пресс-службе администрации Уфы.