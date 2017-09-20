В Уфе снесут ряд жилых домов
Людей обещали расселить по закону.
Людей обещали расселить по закону.
В скором времени в башкирской столице сотрут с лица земли ряд многоквартирных жилых домов. Дело в том, что администрация намерена изъять земельные участки под ними для муниципальных нужд. Соответствующие документы подписаны еще 6 сентября, на сайте мэрии опубликованы сегодня, 20 сентября.
Так, в скором времени людей выселят из домов, а также заберут земельные участки и нежилые постройки на них по следующим адресам: ул.
— Гражданам, проживающим там по договорам социального найма, будут предоставлены другие благоустроенные жилые помещения, — отметили в
Известно, что решение будет действовать в течение трех лет.