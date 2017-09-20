В форуме индустриально-парковых проектов в Новосибирске примут участие 20 регионов
Несколько компаний рассматривают город как место локализации своего производства.
Несколько компаний рассматривают город как место локализации своего производства.
НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Международный форум
«В этом году на форум приедут около 200 участников из 20 регионов России. Мы ожидаем в гости порядка 3−4 компаний, которые рассматривают Новосибирск как место локализации своего производства. Ранее они не были у нас в регионе», — отметил Зырянов.
Ключевой темой форума в этом году станет применение механизмов развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности территории, а также рассмотрение лучших практик работы промышленных парков. Как пояснил Зырянов, Новосибирская область готова поделиться опытом работы на примере создания нового агроиндустриального парка «Искитимский», который уже в 2018 году будет готов принимать первых резидентов.
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