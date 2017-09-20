В следующем году в Омске построят школу и два детских сада
Министерству строительства Омской области одобрили заявку на участие в программе по стимулированию жилищного строительства.
Министерству строительства Омской области одобрили заявку на участие в программе по стимулированию жилищного строительства.
Как уточнили «СуперОмску» в региональном Минстрое, благодаря программе в следующем году в Омске появятся школа на Завертяева (Амурский поселок Омска) и два детских сада: один — в 13-м микрорайоне (Кировский округ), второй — по улице Краснознаменной (Амурский поселок Омска).
Отметим, что район улицы Завертяева — один из самых растущих в Омске. Территория активно застраивается и в большей степени нуждается в объектах социальной инфраструктуры.