В следующем году в Омске построят школу и два детских сада

Как уточнили «СуперОмску» в региональном Минстрое, благодаря программе в следующем году в Омске появятся школа на Завертяева (Амурский поселок Омска) и два детских сада: один — в 13-м микрорайоне (Кировский округ), второй — по улице Краснознаменной (Амурский поселок Омска).