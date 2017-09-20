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13:46 (мск), источник: СуперОмск

В следующем году в Омске построят школу и два детских сада

Министерству строительства Омской области одобрили заявку на участие в программе по стимулированию жилищного строительства.

Как уточнили «СуперОмску» в региональном Минстрое, благодаря программе в следующем году в Омске появятся школа на Завертяева (Амурский поселок Омска) и два детских сада: один — в 13-м микрорайоне (Кировский округ), второй — по улице Краснознаменной (Амурский поселок Омска).

Отметим, что район улицы Завертяева — один из самых растущих в Омске. Территория активно застраивается и в большей степени нуждается в объектах социальной инфраструктуры.

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