Более 25 млн рублей направят на благоустройство Таганрога

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, более 20,6 млн рублей из выделенной суммы затратят на ремонт шести аварийных участков муниципальных теплосетей, которые обеспечивают теплоснабжение 28,3 тыс. жителей Таганрога.

Областные деньги пойдут на закупку материалов для замены этих участков теплосетей. Монтажные работы и подключение оборудования проведет муниципальное предприятие «Тепловые сети» Таганрога.