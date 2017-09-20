Более 25 млн рублей направят на благоустройство Таганрога
Более 25 млн рублей выделено на благоустройство Таганрога из резервного фонда бюджета Ростовской области.
Более 25 млн рублей выделено на благоустройство Таганрога из резервного фонда бюджета Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, более 20,6 млн рублей из выделенной суммы затратят на ремонт шести аварийных участков муниципальных теплосетей, которые обеспечивают теплоснабжение 28,3 тыс. жителей Таганрога.
Областные деньги пойдут на закупку материалов для замены этих участков теплосетей. Монтажные работы и подключение оборудования проведет муниципальное предприятие «Тепловые сети» Таганрога.
Еще свыше 4,4 млн рублей планируется направить на приведение в порядок территории, прилегающей к стадиону «Торпедо», который станет тренировочной площадкой для команд- участников чемпионата мира по футболу 2018 года.