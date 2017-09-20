В Геленджике на самострои поставят специальные метки

Борьба с самовольными постройками продолжается в Геленджике. Власти курорта решили ставить специальные метки на самострои. Надпись — «Самовольная постройка, подлежит сносу» — будет нарисована, с помощью трафарета, на фасаде здания.

«На сегодняшний день в Геленджикском городском отделе службы судебных приставов, а также в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Краснодарскому краю находятся 66 исполнительных производств по сносу самовольных построек, 36 из которых — многоквартирные дома», — сообщает пресс-служба Геленджика.

На всех этих объектах строительство ведется без разрешения, с грубыми нарушениями противопожарных норм и требований к сейсмической устойчивости конструкций.