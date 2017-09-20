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14:53 (мск), источник: Forbes.kz

Количество проверок бизнеса со следующего года сократится на 30%

Изменения в законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности обсудили в «Атамекене».

Источник: Forbes.kz

20 сентября 2017 на площадке НПП РК «Атамекен» состоялась презентация законопроекта по внесению изменений в законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Рустам Журсунов, вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, субъекты предпринимательства и отраслевые ассоциации.

— Рассматриваемый законопроект направлен на масштабное дерегулирование бизнеса. Он предполагает реформирование государственного контроля и надзора, поправки по таким направлениям как фронтальное снижение издержек для бизнеса и ревизия законодательства в части устранения норм, препятствующих конкуренции. Также имеются поправки, направленные на улучшение позиции Казахстана в рейтинге Всемирного банка Doing Business, — сообщил Рустам Журсунов.

Как добавил Серик Жумангарин, проект закона содержит 2000 страниц, 713 поправок в 15 кодексов и 103 закона. Одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля. По его итогам бизнесмену будет выдаваться предписание об устранении нарушений без наложения административного взыскания. Возбуждать административные дела будут только в том случае, когда устранение нарушений невозможно. Например, причинён вред здоровью человека, окружающей среде, а также в случаях нарушения финансового рынка и законных интересов физических и юридических лиц.

— Практика показывает, что действующая система государственного контроля и надзора организована таким образом, чтобы только констатировать факты нарушений и применять меры ответственности. Принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушений, — выступил заместитель директора Департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбек Джакупов.

Законопроект так же исключает дублирующие и несвязанные с рисками контрольные и надзорные функции госорганов. Помимо этого, 6 сфер контроля и надзора из 25 переводятся на общий порядок организации и проведения проверок.

Важным новшеством является сокращение самих сроков проведения проверок. По особому порядку и профконтролю с посещением субъекта предпринимателя — с 30 до 15 рабочих дней. Внеплановые проверки — с 30 до 10 рабочих дней.

В целом, принимаемые меры по реформированию государственного контроля и надзора позволят сократить количество проверок к 2018 на 30%, что составит не более 70 тыс., а к 2020 — еще на 10%.

В рамках разработки документа было выявлено большое количество лишних отчетов и справок, которые обязаны предоставлять предприниматели. Уже к 2018 их так же сократят на 30% и закрепят законодательно.

— Отдельное внимание в рамках проекта Закона уделено развитию института саморегулирования. В частности, стимулирование развития добровольных саморегулируемых организаций, в том числе создания таких организаций, основанных на обязательном членстве, на базе добровольных. Стимулирование субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности к переходу на саморегулирование и тому подобное. Законопроект также предусматривает расширение возможностей института «анализа регуляторного воздействия» и сокращение норм, препятствующих развитию конкуренции, — отметил Рустам Журсунов.

Как отметил зампред Нацпалаты, все открытые вопросы по законопроекту еще будут обсуждаться в мажилисе.

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