В Беларуси разработан коллаборативный робот-манипулятор
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан коллаборативный
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан коллаборативный
«Мы разработали
По словам гендиректора Rozum Robotics, в основном такие роботы используются в промышленности для оптимизации производства. Но сейчас их начинают активно применять в разных отраслях — здравоохранении, сельском хозяйстве.
«Этого робота можно приспособить практически для любого производства: везде есть определенные операции, повторяющиеся действия, которые можно автоматизировать. Робот может освободить человека от скучной, монотонной работы либо работы с опасными химическими веществами. Например, мы разговаривали с представителями одной фабрики, которая занимается изготовлением обуви. У них есть необходимость приклеивать подошву к ботинку, а для этого нужно равномерно нанести клей. Человек не может справиться с этой работой так идеально, как робот, к тому же, такой труд вреден для здоровья, поэтому эту операцию выгоднее автоматизировать. К нам сейчас приходят не только с предприятий, медики тоже интересуются. Если установить на робота необходимое оборудование, то его можно будет использовать, например, вместо рентгеновского аппарата. И сельское хозяйство проявляет интерес: аграриям пригодился бы робот для сбора огурцов, помидоров или яблок», — отметил он.
Компания планирует в будущем выпускать модели роботов с разным рабочим радиусом, разной грузоподъемностью — 5, 10 и более кг. Также в планах различные приспособления для
Rozum Robotics — белорусская