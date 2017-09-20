Поддельные свинки Пеппы обнаружены в партиях игрушек в Омске

Полицейские обнаружили незаконную продажу поддельных игрушек под марками известных брендов. В полицию обратились обладатели прав на известные бренды детских игрушек. Они сообщили, что видели в интернете объявления о продаже игрушек, очень схожих с их продукцией, но при этом заметили признаки подделок.

Правоохранители проверили магазин в поселке Биофабрика и зафиксировали факт нарушения использования товарного знака.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— Контрафактный характер продукции подтвердился отсутствием изъятых игрушек среди выпускаемого оригинального ассортимента производителя; стандартная процедура верификации артикулов, штрих-кодов оказалась невозможна из-за фальсификации последних. Как уточнили в полиции, игрушки подделывали под продукцию зарегистрированных брендов, как «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль», «Говорящий Том» и Me to you.

Индивидуальный предприниматель не смог предоставить правоохранителям лицензию на использование товарных знаков. Во время осмотра было изъято более 1 600 поддельных игрушек.