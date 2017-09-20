Поддельные свинки Пеппы обнаружены в партиях игрушек в Омске
Все поддельные игрушки должны будут уничтожены.
Все поддельные игрушки должны будут уничтожены.
Полицейские обнаружили незаконную продажу поддельных игрушек под марками известных брендов. В полицию обратились обладатели прав на известные бренды детских игрушек. Они сообщили, что видели в интернете объявления о продаже игрушек, очень схожих с их продукцией, но при этом заметили признаки подделок.
Правоохранители проверили магазин в поселке Биофабрика и зафиксировали факт нарушения использования товарного знака.
Алексей Командыков, руководитель
— Контрафактный характер продукции подтвердился отсутствием изъятых игрушек среди выпускаемого оригинального ассортимента производителя; стандартная процедура верификации артикулов,
Индивидуальный предприниматель не смог предоставить правоохранителям лицензию на использование товарных знаков. Во время осмотра было изъято более 1 600 поддельных игрушек.
Как показала экспертиза, конфискованные игрушки оказались подделкой, а само их изготовление далеко от фабричного. Суд обязал 32-летнего предпринимателя выплатить штраф размером более 300 тысяч рублей, а поддельные игрушки изъять из оборота и уничтожить. В отношении нарушителя сотрудники полиции возбудили 4 административных производства за незаконное использование средств индивидуализации.