Поддельные свинки Пеппы обнаружены в партиях игрушек в Омске

— Контрафактный характер продукции подтвердился отсутствием изъятых игрушек среди выпускаемого оригинального ассортимента производителя; стандартная процедура верификации артикулов, штрих-кодов оказалась невозможна из-за фальсификации последних. Как уточнили в полиции, игрушки подделывали под продукцию зарегистрированных брендов, как «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль», «Говорящий Том» и Me to you.