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15:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Парковка у Мамаева кургана в Волгограде обойдется в 9 млн рублей

У Мамаева кургана в центре Волгограда построят автопарковку за 8 678 534 рублей в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгорад» со ссылкой на документы, опубликованные 19 сентября на сайте госзакупок, стоянка будет организована от здания «Согласие» до здания МРСКа. Парковка будет ограничена проспектом Ленина, полотном железной дороги, застройкой у завода ТДиН и мемориальным комплексом «Сталинградская битва». Отметим, что исполнитель заказа должен будет построить объект до 30 ноября текущего года.

Закупка будет осуществляться у единственного поставщика. «Источник финансирования — денежные средства, перечисленные заказчику на основании договора пожертвования, заключенного между Фондом “Перспективное развитие Волгоградской области” — “Жертвователем” и МБУ “Северное” — “Одаряемым”, в целях содействия деятельности в сфере культуры», — гласят документы.

Добавим, что парковка должна появиться недалеко от места, которое некоторые местные жители окрестили «Парком вдов», где в июле коммунальщики вырубили деревья. По их рассказам, их родственники некогда высаживали здесь деревья в память о погибших воинах. Однако директор музея-заповедника«Сталинградская битва» Алексей Васин и региональные власти заявили, что никакого «Парка вдов» никогда не существовало, и что специалисты уничтожили ветхие насаждения.

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