Парковка у Мамаева кургана в Волгограде обойдется в 9 млн рублей

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгорад» со ссылкой на документы, опубликованные 19 сентября на сайте госзакупок, стоянка будет организована от здания «Согласие» до здания МРСКа. Парковка будет ограничена проспектом Ленина, полотном железной дороги, застройкой у завода ТДиН и мемориальным комплексом «Сталинградская битва». Отметим, что исполнитель заказа должен будет построить объект до 30 ноября текущего года.

Закупка будет осуществляться у единственного поставщика. «Источник финансирования — денежные средства, перечисленные заказчику на основании договора пожертвования, заключенного между Фондом “Перспективное развитие Волгоградской области” — “Жертвователем” и МБУ “Северное” — “Одаряемым”, в целях содействия деятельности в сфере культуры», — гласят документы.