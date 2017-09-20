Республика Мальта планирует развивать сотрудничество с Нижегородской областью в сфере судостроения и образования

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Об этом заявил посол республики Мальта в России Кармел Бринкат на встрече депутатов Законодательного собрания с коллегами из Палаты представителей парламентской республики Мальта.

«Меня радует, что Вы были членом парламента Мальты, это значит, что мы сможем выстроить отношения. Ваше представительство и та система отношений, которые Вы планируете развивать в Волго-Вятском регионе будет успешной, так как с точки зрения культуры и истории это очень интересный регион», — сказал спикер нижегородского парламента Евгений Лебедев, обращаясь к послу республики Мальта в России Кармелу Бринкату.

Посол Мальты в свою очередь сказал, что это уже не первый его визит в Нижегородскую область.

«Есть понимание того, что наша задача состоит в том, чтобы обеспечить предпринимателям и бизнес-сообществу Мальты и Нижегородской области возможность познакомиться друг с другом, оказать взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество» Кармел Бринкат

Также он отметил, что планируется развивать сотрудничество между Нижегородской области и Мальтой в сфере судостроения, ремонте комплектующих для авиасудов, в сфере образования и бизнеса.

«Сегодняшняя встреча показала, что у нас много точек для соприкосновения. Перед собой мы поставили задачу содействовать процессу налаживания взаимоотношений между бизнес-структурами, представителям бизнеса», — подчеркнул Евгений Лебедев.

В заключение посол Кармел Бринкат сказал, что в ближайшие годы планируется расширить сеть представительств посольств Мальты в России и открыть порядка 8−10 посольств по стране.

Напомним, что мальтийско-российский бизнес-форум пройдет в Нижнем Новгороде 20 сентября.