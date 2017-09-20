До 2021 года газ придет в 14 тысяч квартир на Южном Урале

Протяженность газовых сетей на Южном Урале будет увеличена более чем на 450 километров. Уровень газификации области, по прогнозам, увеличится до 70,8%.

Региональная программа газификации объединит в себе три проекта: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации на 2014−2020 годы», «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016−2020 годы», а также программа газификации жилищно-коммунального хозяйства региона, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа распределительными организациями.

Как отметил Иван Белавкин, на реализацию областной программы дополнительного финансирования из регионального бюджета не потребуется.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу перед министерством строительства и инфраструктуры подготовить финансовые документы, где будет собрана вся точная информация о средствах, которые планируют затратить на реализацию региональной программы газификации.