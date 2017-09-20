В Омской области цена на зерно после уборки урожая не снизится

В свою очередь, глава Омской области поинтересовался ценами на зерно. В ответ министр сельского хозяйства пояснил, что она еще не установлена. Он признал, что зерно будет недешевым.

— Цены на зерно не установлены. Мы настаиваем, чтобы реализовать все программы субсидирования для аграриев до определения стоимости зерна. Так, с 1 октября обнуляется железнодорожный тариф. Эта разница должна стать прибыльной для селян. У нас 80 процентов зерна — хлебопекарная мука, еще 15−17 процентов идет на корм скоту. Уже сейчас можно сказать, что цена зерна будет не ниже, чем в других регионах, это нас не радует. По всей России есть трудности с зерном.