В Омской области цена на зерно после уборки урожая не снизится
Министр сельского хозяйства Максим Чекусов вынужден был признать, что есть ряд трудностей. Уже намолочено 2,5 миллиона тонн зерна.
Министр сельского хозяйства Максим Чекусов вынужден был признать, что есть ряд трудностей. Уже намолочено 2,5 миллиона тонн зерна.
Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области губернатор Виктор Назаров попросил министра сельского хозяйства Максима Чекусова отчитаться об уборке урожая.
По словам главы ведомства, дождь нарушил планы фермеров. Тем не менее уже намолочено 2,5 миллиона тонн зерна.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:
— Мы набрали темпы после недельного простоя. Вчера убрали 62 тысяч тонн зерна. Уже собрано 77 процентов урожая. Мы намолотили 2,542 миллионов тонн зерна.
В свою очередь, глава Омской области поинтересовался ценами на зерно. В ответ министр сельского хозяйства пояснил, что она еще не установлена. Он признал, что зерно будет недешевым.
Максим Чекусов:
— Цены на зерно не установлены. Мы настаиваем, чтобы реализовать все программы субсидирования для аграриев до определения стоимости зерна. Так, с 1 октября обнуляется железнодорожный тариф. Эта разница должна стать прибыльной для селян. У нас 80 процентов зерна — хлебопекарная мука, еще 15−17 процентов идет на корм скоту. Уже сейчас можно сказать, что цена зерна будет не ниже, чем в других регионах, это нас не радует. По всей России есть трудности с зерном.
Отметим, что дождливая погода помешала планам по уборке зерновых. В ближайшие дни с уборкой урожая возникнут сложности- синоптики обещают заморозки в Северных районах Омской области до — 6 °C градусов.