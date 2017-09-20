Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин и Лукашенко "утерли нос" Пентагону
Свекла оказалась суперфудом
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Apple показала новые iPhone
13:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Татарстану и Португалии нужны конкретные совместные проекты

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Кризис и сложная политическая обстановка на глобальном уровне не помешали России и Португалии сохранить межгосударственные отношения. Об этом шла речь в Казанском Кремле во время встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова с делегацией из Португальской Республики.

Во встрече также приняли участие руководители министерств Татарстана, представители торгово-промышленных палат РФ и РТ, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и представители бизнес-сообщества республики.

«Сегодня ситуация в политическом плане не очень хорошая: есть разногласия в подходах между Россией и Западом. Тем не менее на региональном уровне у нас никаких разночтений нет, и это позволяет нам сохранить отношения, которые есть между нашими странами. Мы активно работаем с бизнес-структурами, деловыми кругами и, конечно, внесем свою лепту в укрепление наших российско-португальских отношений», — подчеркнул Рустам Минниханов в своем приветственном слове.

Лидер Татарстана отметил, что за первое полугодие 2017 года объем товарооборота между республиками вырос в полтора раза, и эту динамику необходимо сохранить. «Мы поставляем в основном топливо, каучуки, получаем оборудование, автомобили, другие товары с вашей стороны. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли, а также важно нам выйти на какие-то совместные проекты, реализуемые как в России и в Татарстане, так и в Португалии», — задал общий тон диалогу Президент республики.

Рустам Минниханов вкратце описал экономическую ситуацию в регионе, обозначил наиболее сильные, способные заинтересовать иностранных партнеров направления, и те, что Татарстан уже сейчас активно развивает. «У нас есть большие планы по развитию нашего нефтехимического комплекса, машиностроительного комплекса, аграрного сектора — есть все возможности, и мы очень заинтересованы в том, чтобы вовлечь в эти процессы наших португальских партнеров. События, которые происходят сегодня здесь — это знаковые события: межправительственная комиссия собирается не в Москве, не в Питере, а в Казани, я уверен, что это будет тоже серьезным толчком в развитии наших отношений», — обратился он к руководителю португальской делегации — министру экономики Мануэлю Кабралу.

«Мы свидетели того, что Россия преодолела кризис, и наблюдается экономический рост. Созданы хорошие условия для развития сотрудничества. На нас лежит ответственность: мы не должны упустить этот момент и должны его использовать для развития отношений между странами. У нас сейчас порядка 500 предприятий сотрудничают с Россией. Товарооборот составляет около 500 млн евро. В основном мы получаем нефтепродукты, но, тем не менее у нас есть возможность расширения номенклатуры как экспорта, так и импорта. Я полагаю, что это создаст дополнительный стимул для развития отношений между нашими предприятиями и российскими. Кроме того, расширяются туристические связи, связи между университетами», — сообщил в ответном слове г-н Кабрал.

По словам министра экономики Португалии, его страна также заинтересована в расширении контакта в области не только экспорта-импорта, но и в части совместной работы над технологическими проектами. В частности, речь идет о таком направлении, как создание программного обеспечения. Он также отметил, что после завершения визита португальской делегации в Татарстан и Россию работа по наведению мостов между бизнесом и наукой двух стран будет продолжена. Эта миссия будет возложена на торгово-промышленные палаты стран и отдельных регионов, агентства по привлечению инвестиций и представителей посольств России и Португалии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Болгаре прошла детская историческая реконструкция одного из эпизодов Бородинского сражения
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Fitch: ЦБ не стоит медлить с решением о будущем Бинбанка
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Лидер «Христианского государства» задержан по запросу Поклонской
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
В Каталонии за подготовку к референдуму задержаны 14 чиновников
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь