Рустам Минниханов: Татарстану и Португалии нужны конкретные совместные проекты

Во встрече также приняли участие руководители министерств Татарстана, представители торгово-промышленных палат РФ и РТ, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и представители бизнес-сообщества республики.

«Сегодня ситуация в политическом плане не очень хорошая: есть разногласия в подходах между Россией и Западом. Тем не менее на региональном уровне у нас никаких разночтений нет, и это позволяет нам сохранить отношения, которые есть между нашими странами. Мы активно работаем с бизнес-структурами, деловыми кругами и, конечно, внесем свою лепту в укрепление наших российско-португальских отношений», — подчеркнул Рустам Минниханов в своем приветственном слове.

Лидер Татарстана отметил, что за первое полугодие 2017 года объем товарооборота между республиками вырос в полтора раза, и эту динамику необходимо сохранить. «Мы поставляем в основном топливо, каучуки, получаем оборудование, автомобили, другие товары с вашей стороны. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли, а также важно нам выйти на какие-то совместные проекты, реализуемые как в России и в Татарстане, так и в Португалии», — задал общий тон диалогу Президент республики.

Рустам Минниханов вкратце описал экономическую ситуацию в регионе, обозначил наиболее сильные, способные заинтересовать иностранных партнеров направления, и те, что Татарстан уже сейчас активно развивает. «У нас есть большие планы по развитию нашего нефтехимического комплекса, машиностроительного комплекса, аграрного сектора — есть все возможности, и мы очень заинтересованы в том, чтобы вовлечь в эти процессы наших португальских партнеров. События, которые происходят сегодня здесь — это знаковые события: межправительственная комиссия собирается не в Москве, не в Питере, а в Казани, я уверен, что это будет тоже серьезным толчком в развитии наших отношений», — обратился он к руководителю португальской делегации — министру экономики Мануэлю Кабралу.

«Мы свидетели того, что Россия преодолела кризис, и наблюдается экономический рост. Созданы хорошие условия для развития сотрудничества. На нас лежит ответственность: мы не должны упустить этот момент и должны его использовать для развития отношений между странами. У нас сейчас порядка 500 предприятий сотрудничают с Россией. Товарооборот составляет около 500 млн евро. В основном мы получаем нефтепродукты, но, тем не менее у нас есть возможность расширения номенклатуры как экспорта, так и импорта. Я полагаю, что это создаст дополнительный стимул для развития отношений между нашими предприятиями и российскими. Кроме того, расширяются туристические связи, связи между университетами», — сообщил в ответном слове г-н Кабрал.