В Петербурге четыре фирмы пытались легализовать сотни мигрантов
Четыре петербургских фирмы пытались поставить на учет несколько сотен иностранцев. Результатом стали четыре уголовных дела об организации незаконной миграции.
Четыре петербургских фирмы пытались поставить на учет несколько сотен иностранцев. Результатом стали четыре уголовных дела об организации незаконной миграции.
Как сообщили 20 сентября в
По указанным в документах адресам фирмы не нашли, а проверка показала, что они не занимаются предпринимательством и подали ложные сведения о мигрантах.
Расследование уголовных дел в отношении фирм контролирует прокуратура Адмиралтейского района.