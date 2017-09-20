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13:35 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге четыре фирмы пытались легализовать сотни мигрантов

Четыре петербургских фирмы пытались поставить на учет несколько сотен иностранцев. Результатом стали четыре уголовных дела об организации незаконной миграции.

Как сообщили 20 сентября в пресс-службе Генеральной прокуратуры, ООО «Галактика», ООО «Транслог», ООО «Эталон», ООО «Прогресс» пытались легализовать в России 783 иностранных граждан.

По указанным в документах адресам фирмы не нашли, а проверка показала, что они не занимаются предпринимательством и подали ложные сведения о мигрантах.

Расследование уголовных дел в отношении фирм контролирует прокуратура Адмиралтейского района.

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