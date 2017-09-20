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13:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске перекрыли улицу Ольги Жилиной

Участок от улицы Достоевского до улицы Демьяна Бедного будет перекрыт до 7 октября, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске перекрыли улицу Ольги Жилиной до 7 октября, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Движение закрыто из-за аварийного ремонта теплотрассы в районе дома № 108 на ул. Ольги Жилиной.

Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в мэрии.

Напомним, на ремонт также закрыты улицы Народная и Холодильная, а также сужен перекресток улиц Блюхера и Геодезической.

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