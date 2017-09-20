В Новосибирске перекрыли улицу Ольги Жилиной
Участок от улицы Достоевского до улицы Демьяна Бедного будет перекрыт до 7 октября, об этом сообщили в
Участок от улицы Достоевского до улицы Демьяна Бедного будет перекрыт до 7 октября, об этом сообщили в
В Новосибирске перекрыли улицу Ольги Жилиной до 7 октября, рассказали в
Движение закрыто
Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в мэрии.
Напомним, на ремонт также закрыты улицы Народная и Холодильная, а также сужен перекресток улиц Блюхера и Геодезической.