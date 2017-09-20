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13:34 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров передал ученым путинские миллионы

В среду, 20 сентября, глава региона Виктор Назаров и вице-губернатор Владимир Компанейщиков провели встречу с молодыми преподавателями омских вузов, которые стали обладателями грантов президента РФ.

Виктор Назаров вручил ученым свидетельства о присуждении грантов.

По данным пресс-службы облправительства, обладателями грантов стали профессор кафедры всеобщей истории Омского государственного университета имени Достоевского Сергей Крих, профессор кафедры патологической анатомии Омской государственной медицинской академии Сергей Мозговой и старший преподаватель кафедры всеобщей истории ОмГУ Ольга Метель. Поздравив молодых ученых, Виктор Назаров подчеркнул, что их победа в президентском конкурсе — свидетельство того, что наука в регионе развивается.

«Вы- авторы многочисленных публикаций и монографий. Сегодня вы уже передаете свой опыт молодому поколению. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что только сильная наука и современные технологии смогут обеспечить конкурентоспособность страны. Вы стоите на правильном пути», — обратился губернатор к ученым.

В пресс-службе правительства уточняют, что гранты президента Федерации выделяются на 2-летний срок для проведения научных исследований, отличающихся значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники.

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