Губернатор Назаров передал ученым путинские миллионы

Виктор Назаров вручил ученым свидетельства о присуждении грантов.

По данным пресс-службы облправительства, обладателями грантов стали профессор кафедры всеобщей истории Омского государственного университета имени Достоевского Сергей Крих, профессор кафедры патологической анатомии Омской государственной медицинской академии Сергей Мозговой и старший преподаватель кафедры всеобщей истории ОмГУ Ольга Метель. Поздравив молодых ученых, Виктор Назаров подчеркнул, что их победа в президентском конкурсе — свидетельство того, что наука в регионе развивается.

«Вы- авторы многочисленных публикаций и монографий. Сегодня вы уже передаете свой опыт молодому поколению. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что только сильная наука и современные технологии смогут обеспечить конкурентоспособность страны. Вы стоите на правильном пути», — обратился губернатор к ученым.