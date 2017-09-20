В волгоградском аэропорту появился первый магазин Duty Free
Первый магазин беспошлинной торговли Duty Free открылся в Международном аэропорту Волгограда 20 сентября.
Первый магазин беспошлинной торговли Duty Free открылся в Международном аэропорту Волгограда 20 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что магазин уже посетили первые покупатели. «Покупки совершены, касса открыта и чеки распечатаны. Поздравляем всех горожан и надеемся чаще видеть их в аэропорту», — отметили в