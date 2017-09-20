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14:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

В волгоградском аэропорту появился первый магазин Duty Free

Первый магазин беспошлинной торговли Duty Free открылся в Международном аэропорту Волгограда 20 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе воздушной гавани, совершить покупку в магазине может любой человек, совершающий международный перелет из терминала С. В честь открытия Duty Free пассажиров рейса «Волгоград — Анталия» угостили праздничным тортом.

Добавим, что магазин уже посетили первые покупатели. «Покупки совершены, касса открыта и чеки распечатаны. Поздравляем всех горожан и надеемся чаще видеть их в аэропорту», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

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