В волгоградском аэропорту появился первый магазин Duty Free

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе воздушной гавани, совершить покупку в магазине может любой человек, совершающий международный перелет из терминала С. В честь открытия Duty Free пассажиров рейса «Волгоград — Анталия» угостили праздничным тортом.

Добавим, что магазин уже посетили первые покупатели. «Покупки совершены, касса открыта и чеки распечатаны. Поздравляем всех горожан и надеемся чаще видеть их в аэропорту», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.