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13:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

РЖД запустили грузовые поезда в обход Украины в Воронежской области

Участок работает в тестовом режиме.

Источник: РИА "Воронеж"

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустило на регулярной основе движение грузовых поездов на железнодорожной линии Миллерово (Ростовская область) — Журавка (Воронежская область), сообщила пресс-служба компании в среду, 20 сентября. Движение организовали в рамках тестовой эксплуатации новой линии.

Первые грузовые поезда перевезли по участку временной эксплуатации вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады, отмечается в пресс-релизе.

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов РЖД сообщит дополнительно.

Магистраль «Журавка-Миллерово» длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовских областей.

Участок станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.

Цель проекта — развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении «Центр-Юг», увеличение пропускной способности и обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

Контекст

О планах построить новую железнодорожную ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории, ОАО «Российские железные дороги» и Министерство обороны России объявили в 2014 году. Ведомства подписали договор о строительстве двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины 25 июня 2015 года. Военные начали работы по договоренности с РЖД в 2015 году.

Земляные работы в Кантемировском районе завершили в августе 2016 года. Первую станцию на территории Воронежской области открыли в начале августа 2017 года. «Зайцевка» появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Жукова военным за постройку магистрали 7 августа. Строительно-монтажные работы на железной дороге в обход Украины в Воронежской области («Журавка-Миллерово») закончили 12 августа 2017 года.

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