РЖД запустили грузовые поезда в обход Украины в Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустило на регулярной основе движение грузовых поездов на железнодорожной линии Миллерово (Ростовская область) — Журавка (Воронежская область), сообщила пресс-служба компании в среду, 20 сентября. Движение организовали в рамках тестовой эксплуатации новой линии.

Первые грузовые поезда перевезли по участку временной эксплуатации вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады, отмечается в пресс-релизе.

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов РЖД сообщит дополнительно.

Магистраль «Журавка-Миллерово» длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовских областей.

Участок станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.

Цель проекта — развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении «Центр-Юг», увеличение пропускной способности и обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

Контекст

О планах построить новую железнодорожную ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории, ОАО «Российские железные дороги» и Министерство обороны России объявили в 2014 году. Ведомства подписали договор о строительстве двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины 25 июня 2015 года. Военные начали работы по договоренности с РЖД в 2015 году.

Земляные работы в Кантемировском районе завершили в августе 2016 года. Первую станцию на территории Воронежской области открыли в начале августа 2017 года. «Зайцевка» появилась в сервисе «Яндекс. Карты».